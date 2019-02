Två män mördade – kollades illegalt av passkontrollant före morden

Gränspolisen har haft krismöte sedan två av polisens nationella utbildare vägrat hålla i planerade kurser.

Orsaken är att de fått uppgifter om att flera av de personer som ska utbildas till gränskontrolltjänstemän släppts in i kursen - trots att de inte uppfyller utbildningskraven.

– Jag har problem med att man ersätter fem poliser med tio civilanställda. Men när det visar sig att dessa tio inte ens håller måttet för att bli anställda som civila. då säger jag nej, säger Sasa Ristic, nationell utbildare i gränskontrollverksamhet.

Gränspolisen, som är i stort behov av personal, ska den närmaste framtiden massrekrytera civila.

Omkring 40 personer ska anställas.

Oro att kriminella infiltrerar gränspolismyndigheten

Sasa Ristic är orolig att gränspolisen blir en väg in för kriminella som vill infiltrera myndigheten.

”Vi får inte sluta vara noggranna”

– Det är inte lönsamt för kriminella nätverk att satsa på att få in någon på en två och ett halvt år lång polisutbildning. Det ställs högre krav på personer som ska utbildas till poliser. Men vi får inte sluta vara noggranna med vilka som ska få jobba civilt på polismyndigheten efter åtta veckors utbildning, säger han.

Passkontrollant gjorde olovliga sökningar - personer mördades

2017 upptäckte polisens internutredningsenhet, Särskilda utredningar (SU), att en anställd vid passkontrollen på Arlanda hade gjort flera olagliga sökningar i polisens spaningsregister, vilket Svenska Dagbladet var först med att berätta om.

Passkontrollanten hade bland annat gjort sökningar på två personer som senare mördades.

Utredningen visade att mycket talade för att passkontrollanten hade sålt uppgifterna vidare.

Hon dömdes 2018 till villkorlig dom för dataintrång men åklagaren valde att lägga ner förundersökningen gällande brott mot tystnadsplikten.

”Genväg för folk som inte klarar polisutbildningens krav”

– Klart man blir orolig. Man har sagt till oss att HR-avdelningen tänkte låta totalt olämpliga personer gå utbildningen nu 2019. Man sänkte ribban, säger Sasa Ristic.

– Det här kan vara en genväg för folk som inte klarat polisutbildningens krav. När de jobbat fem år som civila inom polisen kan de bli poliser. Men redan när de jobbar inom gränspolisen efter åtta veckors utbildning får de tillgång till polisens it-system.

Kallades in på korrigeringssamtal

Efter protesten tvingades Sasa Ristic till ett korrigeringssamtal, där han fick förklara varför han under en dag vägrade hålla i den planerade kursen.

Chefer har sagt att de inte har ”råd att gå ett år till utan att få in personal”. Och att de ska gå in och justera, se vilka som inte håller måttet, under arbetets gång. Totalt ska 100 gränskontrolltjänstemän anställas, enligt gränspolisen.

– Jag åkte till Arlanda och jobbade som gränspolis i stället. Jag vill inte ställa mig och utbilda folk som jag inte vet om de uppfyller kraven eller ej, om de är kriminella eller inte.

Enligt Sasa Ristic och andra gränspoliser Kvällsposten har varit i kontakt med har polisen ”dammat av” rekryteringen av personer som tidigare underkänts och inte levt upp till de krav som ställs.

– Det här strider dessutom mot Schengen-avtalet, när nästan alla gränskontrolltjänstemän är civila, säger han.

Kvällsposten har förgäves sökt flera chefer inom gränspolisen, däribland kommissarie Cajsa Velden.