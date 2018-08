Vid 20.43 på lördagskvällen larmades polisen till en adress i Staffanstorp efter att en ensam kvinna i 70-årsåldern just blivit rånad i sitt hem.

Två maskerade män ska ha kommit till bostaden, som hon just då befann sig utanför.

Genom hot ska de ha tagit sig in i kvinnans bostad och sökt igenom dem.

– Under hot får hon följa med in och de höll henne under kontroll medan de sökte igenom bostaden, säger Anna Göransson.

De plockade på sig hennes smycken och mobiltelefon och flydde sedan springandes från platsen.

Söker i området

Enligt polisen har kvinnan inte fått några fysiska skador i samband med händelsen och de arbetar just nu på platsen och söker i området med spårhund.

– Vi har sökt i området men ingen har anträffats. Vi har ingen misstänkt och ingen gripen. Vi kommer säkra eventuella spår, säger Anna Göransson.

Vid 20.40-tiden ska männen ha sprungit mot Triangelvägen i Staffanstorp enligt uppgifter till polisen. Deras misstanke är att ett fordon väntat där på dem.

Nu söker polisen tips om händelsen.

– Det var ju mörkt och regnigt men har man sett två män, mörkt klädda, eller gjort några iakttagelser runt tidpunkten och platsen så är vi intresserade, säger Anna Göransson.