Trots lättade restriktioner – därför håller Ikea stängt

Från och med den här veckan får butiker i Danmark åter öppna. Men med flera förbehåll.

Butiker som är under 2000 kvadratmeter måste säkra tio kvadratmeter per kund. För butiker mellan 2000 och 4 999 kvadratmeter måste det finnas 20 kvadratmeter per kund.

Men för de större varuhusen, som är över 5000 kvadratmeter stora måste det finnas 250 kvadratmeter per kund, och det är ett krav att du har bokat tid i förväg för att komma in.

Det här gör att Ikeas varuhus i Danmark håller stängt, trots att de rent tekniskt får lov att ha öppet nu.

– Vi arbetar just nu intensivt med att försöka reda ut vilka möjligheter de nya riktlinjerna för återöppningen av detaljhandeln ger oss på Ikea, säger Christian Mouroux, på Ikeas kommunikationsavdelning till TV2.

Men det verkar inte vara helt enkelt.

– Vi kan konstatera att det inte är lätt att hitta rätt bland de olika förhållningsreglerna, säger Christian Mouroux.

När Ikea öppnade sina varuhus i Danmark i april förra året, efter att ha haft stängt i sex veckor, växte köerna snabbt.Då fick möbelkedjan hård kritik för att de åter slagit upp portarna – trots att regeringen rekommenderat det motsatta. Foto: NIELS CHRISTIAN VILMANN / AP TT NYHETSBYRÅN

Ikea fick kraftig kritik

Ikeas varuhus på Svågertorp i Malmö är världens tredje största med 44 000 kvadratmeter. Om de danska reglerna gällt i Sverige skulle endast 176 kunder få vistas i varuhuset samtidigt, och de skulle få boka tid för att göra det.

Kanske är Ikea i Danmark oroliga för att upprepa att hamna i en kritikstorm liknande den de hamnade i efter ha öppnat varuhusen i april när pandemins första våg ebbade ut. Köerna utanför varuhusen växte snabbt.

– Ikea spelar ett högt spel när de tror att de inte kommer bidra till ytterligare spridning av coronaviruset, sa varumärkesexperten Henrik Byager till BT då.

Nu arbetar näringslivsorganisationen Dansk Industri för att reglerna ska bli mer jämlika för de olika butikerna.

– Det här är riktigt höga krav och vi hoppas att det bara gäller under en mycket kort period, sa Dansk Industris vd Sidsel Dyrholm Holst i samband med att de nya restriktionerna offentliggjordes under förra veckan.

Hon tycker att reglerna är ologiska.

– Det handlar om stora butiker med väldigt mycket plats, vi tycker det är möjligt att följa instruktioner om att hålla avstånd även om kraven minskar lite. 100 kvadratmeter per kund hade gjort stor skillnad, säger hon.

Näringslivsorganisationen Dansk Industris vd Sidsel Dyrholm Holst hoppas att reglerna ändras snabbt. Foto: Büro Jantzen

Nya regler för Ikea i Sverige

Även i Sverige började nya regler gälla under måndagen som Ikea måste anpassa sig till. Främst är det varuhusens restauranger som påverkar. Varje sällskap från från och med nu bara bestå av en person

Ikea möter kraven genom att bara tillåta en person per bord och att ha restaurangvärdar utplacerade. Det finns inga tankar just nu om att stänga restaurangerna.

– Våra restauranger är en viktig del av den totala kundupplevelsen på Ikea. Därför håller vi restauranger och bistros i våra varuhus fortsatt öppna, säger Marcus Carlsson, landschef för Ikea Food, i ett pressmeddelande.

Han berättar att företaget nu utforskar hur man ska kunna utveckla helt sätt att sälja med. Till exempel med hjälp av digitala lösningar kring hemleveranser eller take-away från restaurangerna och varuhusens matbutiker.

– Ikea har under pandemin löpande ställt om och nu fortsätter vi den resan, säger Marcus Carlsson.

