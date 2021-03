Tre okontaktbara män vårdas på sjukhus i Växjö

– Vi anträffar tre män som är helt okontaktbara. Vårdinsatser undersöker dem på plats, men jag vill inte gå in på detaljer, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson på polisregion Syd.

De tre männen är mellan 50 och 60 år gamla och samtliga förs till sjukhus med ambulans. Det finns inga tecken på att männen har blivit utsatta för något våld och det är oklart vad som orsakat deras tillstånd.

– Det är en sak som vi frågar oss. Om de har fått i sig någonting via munnen, via inandning eller via blodet. Och om det handlar om preparat, föda eller dryck, säger Rickard Lundqvist.

Räddningstjänst och ambulans var först på plats och kallade därefter dit polisen eftersom det inte går att utesluta att det rör sig om någon typ av brott.

– Det är inte vanligt att tre personer samtidigt hamnar i denna typ av tillstånd. Därför frågar vi oss om det kan vara något brottsligt. Vi kommer att ta blodprov på dem och sedan analysera varför de hamnat i det här tillståndet, säger Rickard Lundqvist på polisregion Syd.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada.