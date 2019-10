De tre fostren dog i livmodern under mammornas graviditet. Två av dem dog 2018, det tredje avled 2019.

Nationellt ligger andelen graviditeter med fosterdöd på mellan tre och fyra fall per 1 000 graviditeter.

Under hösten förra året uppmärksammade dock ansvariga på förlossningen på Skånes universitetssjukhus att andelen ökade i Malmö, från en låg nivå 2017 på två fall per 1 000 graviditeter till 5,7 fall per 1 000.

– Förra hösten såg vi en ökning och beslutade därför att titta på hela 2018. Vi har gått igenom samtliga fall och identifierat de som varit potentiellt undvikbara och därför ska anmälas enligt lex Maria, skriver Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus

Platsbrist på förlossningen i Malmö

Granskningen har lett till att två fall från 2018 och ett fall från 2019 anmäls enligt lex Maria.

I två av fallen var det beslutat att sätta i gång förlossningen men det skedde aldrig på grund av platsbrist. I det tredje fallet som anmäls för granskning upptäckte man aldrig att fostret var tillväxthämmat.

Sjukhuset nu vidtagit åtgärder enligt en ny lokal handlingsplan. Bland annat tas patienter med symptom in tidigare.

– Vi har ändrat vårt förhållningssätt och våra riktlinjer så att riskpatienter med värkar som tar kontakt med oss, snabbare ska få komma in för bedömning. Vår checklista för telefonrådgivning har också uppdaterats för att vi bättre ska kunna identifiera riskpatienter, skriver Andreas Herbst, överläkare i obstetrik på Skånes universitetssjukhus i pressmeddelandet.

Ökad bemanning på förlossningen

Pia Teleman nämnder fler åtgärder som skulle kunna minimera risken. Bland annat en ökad bemanning på förlossningen och fler platser på BB.

– Det behövs lite mer resurser för att kunna träffa patienterna oftare. Vi för en dialog om de resurser som behövs för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Andelen fall hittills i år i Malmö är nu på tre stycken per 1 000 graviditeter.

