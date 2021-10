Träningen som kan bromsa Parkinsons

Parkinsons sjukdom gör att hjärnan har svårt att kontrollera nervsignalerna som styr dina rörelser. Man kan bland annat få sämre rörelseförmåga, stela muskler och skakningar i kroppen.

Hittills finns ingen mirakelkur som botar sjukdomen – endast behandlingar i form av läkemedel har använts.

– Det vanligaste är medicin som tillför extra dopamin. Nu visar flera studier att sjukgymnastik, den pulshöjande träningen, är lika effektiv som medicin, säger Håkan Widner, professor i neurologi.

”Olämpligt”

Han har arbetat med forskning kopplat till sjukdomen i 30 års tid.

Senast granskade och bedömde han en studie från Radboud Universitet Nijmegen i Holland. Den heter Effectiveness of home-based and remotely supervised aerobic exercise in Parkinson's disease.

Träning ses som något bra för de flesta – och enligt studien gäller det även personer med Parkinson.

– Det har tidigare funnits uppfattningar om att det skulle vara olämpligt med träning för Parkinsonsjuka. Men det är alltså tvärtom, säger Håkan Widner, professor vid Lunds universitet.

30 minuters träning

Studien pågick under ett halvår och 125 patienter deltog, varav 61 genomförde den aktiva fysioterapin. De som tränade gjorde en pulshöjande aktivitet under 30 minuter tre gånger i veckan plus uppvärmning på 15 minuter.

– Det ska vara pulshöjande – hur mycket är individuellt anpassat. Det kan vara cykling, stavgång, boxning eller liknande. Men det viktiga är att man blir svettig och höjer pulsen, Håkan Widner.

Enligt studien är träningen dessutom en ihållande effekt. Skulle personerna sluta träna efter sex månader skulle hälsofördelarna hålla i sig i ytterligare ett halvår.

– Vi vill ju så klart att man fortsätter, det finns ju trots allt fler hälsofördelar med träningen, säger professor Widner.

Träningen ses i nuläget som ett komplement till medicinen.

– Det finns även fler svenska studier som tyder på detta. Det är en tydlig förbättring, träningen ger dessutom en långtidseffekt. Det här är kliniskt betydelsefullt, säger professorn Håkan Widner.

