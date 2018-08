Efter en semester i Makedonien skulle Toni Ninevski med familj flyga till Malmö från Skopje, tidigt på morgonen den 2 augusti.

– Vi skulle semestra i Makedonien och flög med Wizz Air, som vi har gjort flera gånger tidigare. Flyget hem skulle gå 06.00, men när vi väl kom fram till flygplatsen såg vi på skärmarna att flyget var inställt. Jag tyckte det var konstigt och kollade mobilen för att se om Wizz hade skickat någon information, säger Toni Ninevski.

Inget besked hade skickats ut gällande den inställda avgången, enligt Toni. Han gick då till informationsdisken – men utan större framgång.

– De kunde inte svara på varför vi inte hade fått någon information, men sa att vi själva fick boka om biljetterna så fort som möjligt för att bli garanterade plats de nästkommande dagarna.

Åkte till ett dåligt hotell

Stämningen på flygplatsen ska ha varit stressad, berättar Toni.

– Folk började få panik och skälla på personalen på flygplatsen – som i sin tur försökte hålla folk lugna. Vi fick veta att Wizz skulle stå för övernattning på hotell. Bussar transporterade alla strandade resenärer till hotell i Skopje, min fru tyckte att vi skulle hålla oss till gruppen om det kom fram någon information från Wizz Air, säger han och fortsätter:

– Men hotellet vi dumpades på var under all kritik, rena råttstället. Fönstren, betongväggarna och möblerna var sönder, sängarna var fläckiga, badrummet var mögligt och det fanns kackerlackor. Vi checkade ut direkt och tog in på ett nytt hotell.

”Det är väldigt dåligt av Wizz”, säger Toni Ninevski. Foto: Wizz Air

Den 5 augusti lyckades familjen hitta platser på ett plan hem. Däremot har flygbolaget ännu inte ha återkopplat till Toni, menar han.

– Nu har det gått flera dagar och vi har fortfarande inte hört något från Wizz om varför flyget blev inställt eller om vi blir kompenserade på något vis. Det är väldigt dåligt av Wizz att inte ta sitt ansvar och försöka boka om alla resenärer, det är uruselt skött och medför extra kostnader och lidande för oss.

Ser inte några avvikelser

Kvällsposten har sökt Wizz Air för en kommentar, utan framgång.

Swedavia, som ansvarar för Malmö Airport, kan varken styrka eller förneka Toni Ninevskis historia.

– Eftersom planet inte startade från någon av våra flygplatser kan vi inte säga med säkerhet att det blev inställt. Däremot kan vi inte se några avvikelser, säger Alexandra Maritz, presstalesperson på Swedavia.