Tom Jones kommer till Tivolis stora scen

Tom Jones konsert på Tivoli är planerad till den 5 juli klockan 22.

Den framgångsrika walesaren Tom Jones har varit musikaliskt aktiv sedan 1963 och har en trogen publik i både Danmark och Sverige.

Tom Jones har tillhört toppskiktet i musikvärlden i över 50 år och har bevisat sin tidlöshet i så vitt skilda genrer som rock, soul, pop, r&b, country, dance och till och med gospel, skriver Tivoli i ett pressmeddelande.

Den aktuella konserten ingår i årets Fredagsrockprogram 2019.

Alla hitsen

Tivolis ledning lovar att besökarna kan se fram emot hits som Sex Bomb, I’ll Never Fall In Love Again, It's Not Unusual, What's New Pussycat och många fler.

2006 blev den walesiska sångikon Tom Jones adlad av Storbritanniens drottning Elizabeth.

Att Tom Jones är still going strong kan man se redan vid en snabb googling – nätet svämmer över av positiva musikrecensioner, samt hans roll som domare och mentor i den engelska talangshowen "The Voice" på BBC1.

Programchefen på Tivoli Thor Feilberg säger följande om Tom Jones:

– Han är en av de artister man inte får missa. Han har utmärkt sig under fem årtionden och har hela tiden sett till att utveckla sin musik. 1999 fångade han exempelvis upp en hel generation ungdomar med albumet Reload, med låtar som "Sex Bomb" och "Burning Down the House", som toppade hitlistor världen över.

Levande legend

– Vi är många som ser honom som en levande legend i dagens musikhistoria och vid 78 års ålder är han i bättre musikalisk form än någonsin.

Det är gratis entré till den aktuella konseten, efter att man betalt entré till nöjesparken. Tivoli är Danmarks största turistattraktion med 4,4 miljoner besökare årligen.

Tom Jones drabbades av hälsoproblem både 2017 och 2018 och tvingades då ställa in konserter i både England och USA. Konsertturnén i USA ställdes in helt 2017.