Tjuvar stal rattar från flera Volvobilar

Polisen i Värnamo har under morgonen fått in polisanmälningar från två olika Volvoägare som drabbats på samma sätt. Någon har brutit sig in i deras bilar och stulit bilarnas rattar.

”Det är cirka 300 meter mellan de två brottsplatserna”, skriver polisen på sin hemsida.

Under dagen ska brottsplatsundersökningar genomföras.

I höstas gick polisen i Kalmar län ut med ett Facebookinlägg och varnade BMW-ägare. Då hade en rad BMW-ägare i Vimmerby fått sina rattar stulna. I tre fall stals ratten, i det fjärde försvann hela instrumentpanelen.

