Mannen försökte under natten mot lördagen bryta sig in i en villa. I samband med att han krossade ett fönster skadades han svårt. Inbrottet inträffade vid Olympia i Helsingborg. En kvinna som bor i villan larmade om att någon försökt bryta sig in i hennes villa.

Skar sig på fönster

Polisen larmades vid 03.30-tiden och när man kom till platsen hittade de mannen medvetslös.

– Mannen fördes till sjukhus eftersom han skar sig när han slog sönder fönstret för att ta sig in i den här villan, berättade polisens pressinformatör Calle Persson för Kvällsposten i samband med händelsen.

Under tisdagen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.

Händelsen rubriceras som grovt hemfridsbrott, enigt SVT.

Texten uppdateras