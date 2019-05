Terrorexpert till hård attack mot Skatteverket

Kvällsposten har avslöjat att Skatteverkets rättsavdelning i april i år gav presenterade ett nytt regelverk för de skatterevisorer som granskar tungt kriminella och misstänkta islamistiska extremister. Arbetet har fram tills nu varit mycket framgångsrikt. Kriminella och personer i extremistmiljöer har tvingats betala skatt på pengar som de inte kunnat förklara.

De nya riktlinjerna ändrade på den saken. Sedan april ligger bevisbördan på Skatteverket. Om de granskade tiger och vägrar förklara hur hundratusentals kronor satts in genom kontantinsättningar på deras konton slipper de skatta. Metodstödet har mötts av hård kritik bland annat från anställda på Skatteverket i Skåne.

Forskaren och terrorexperten Magnus Norell har tagit del av Skatteverkets nya riktlinjer.

Kan hota internationellt samarbete

– Det finns ju inget skäl att stänga den här möjligheten att komma åt de här personerna. Det är obegripligt. Det är som att öppna en motorväg för svarta pengar och terrorfinansiering, säger han.

Magnus Norell har tidigare arbetat på Must, militära underrätelse- och säkerhetstjänsten och Säkerhetspolisen. I dag är han knuten till The Washington Institute for Near East Policy i Washington.

– Det sätt som man har jobbat på, det är så man gör i olika länder för att komma åt brottslingar på alla möjliga sätt. Men att man med öppna ögon kan ta bort den möjligheten, det är så att man inte riktigt tror att det är sant, säger han.

Men kritiken kommer inte bara från honom. Lennart Nilsson, pensionerad kronokommissarie, har arbetat med de svåraste fallen av skattesmittare och kriminella och drivit in obetalda skatter för Skatteverkets räkning.

– Det är så att man tar sig för pannan och blir djupt förtvivlad. En grundregel har alltid varit att ta tillgångarna när tillgångarna finns tillgängliga. Nu när någon tas med syltburken under armen så lämnar man tillbaks syltburken och hoppas den finns kvar när man kommer nästa gång. Det gör den inte, säger han.

Kritiken påverkar inte Skatteverket

Men Skatteverkets högsta ledning ser ingen som helst anledning till att skrota de nya riktlinjerna och återgå till hur man tidigare framgångsrikt arbetade mot kriminella och misstänkta terrorfinansiärer.

Så Skatteverkets inställning är att med det nya metodstödet så är det så man ska arbeta?

– Ja tills dess vi har någon annan vägledning från till exempel Högsta förvaltningsdomstolen. Det är vi överens om i verksamheten att det är så vi ska utföra arbetet så länge, säger Marie Carlsson.

Men hon är införstådd med den massiva kritik som internt riktats mot de nya riktlinjerna.

– Det är väl bekant. Det är inte jättekonstigt att det finns olika uppfattningar för det är ganska svårbedömda typer av ärenden som det här handlar om, säger Marie Carlsson.

Riktlinjerna som nu ska gälla kom till efter en dom i en kammarrätt i slutet av 2017. Det var med utgångspunkt från den som Skatteverkets rättsavdelning utarbetade det nya metodstödet. I det målet förlorade Skatteverket när en person skulle beskattas för misstänkt svarta inkomster.

Vill få sitt metodstöd prövat

Men det har hänt förr att Skatteverket förlorat den här typen av mål. Kvällsposten har tidigare redogjort för att Skatteverket vunnit 90- 95 procent av liknande fall i kammarrätterna. Men den här gången ville alltså Skatteverkets rättsavdelning ha en ändring, och genomdrev den.

Samtidigt tycks Skatteverkets rättsavdelning ha tänkt om efter att tidigare ha försvarat det nya metodstödet mot de interna kritikerna.

– Vi har ju sett att kammarrätterna i den här typen av fall dömer lite olika. Vi har därför bestämt att gå vidare och begära överprövning av det här. Vi gör ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. Det arbetet pågår och vi förbereder ett sådant ärende. Vi vill få det här prövat så att vi får de bästa förutsättningarna att utreda och förstå bevisläget i sådana här fall, säger Marie Carlsson.