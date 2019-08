Telefonbedrägerierna ökar kraftigt trots insats

I slutet av våren hade telefonbedragarna som lurar främst äldre ”bara” fått in 4 miljoner kronor under en månad. Det är en kraftig minskning jämfört med föregående år. Men under våren avslutades en nationell insats mot bedragarna.

Då tog bedrägerierna fart.

– Nu är det uppe i nästan 16 miljoner kronor. Så mycket lurade bedragarna till sig under juli månad i år, säger Jan Olsson vid polisens nationella IT-centrum.