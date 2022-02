Tågtrafik ställs in – SMHI varnar för storm

Det är Trafikverket som beslutat att stänga av vissa tågbanor från fredag klockan 17.00 till lördag klockan 12.00.

Tågen över Öresundsbron är inställda mellan klockan 21.00 på fredagskvällen och 12.00 på lördagsförmiddagen.

Även Pågatåg på flera sträckor i södra Sverige påverkas.

SMHI har utfärdat en gul varning för vind i södra Sverige. Från fredagskvällen väntas vinden öka och enligt SMHI kan det komma västliga stormbyar på 25-28 meter per sekund. I allra sydligaste Skåne kan vinden kortvarigt nå 30 meter per sekund. Vinden väntas avta under lördag förmiddag.

– Under natten tilltar en sydvästlig vind och så kan det vara riktigt blåsiga stormbyar. Samtidigt är det kallare blåst och då blir det risk för att regnet övergår till blötsnö, sade Per Holmberg, meteorolog på Storm, under torsdagen.

I stora delar av Götaland varnar SMHI för snöfall som kan ge problem i trafiken. I inre och östra delarna av Götaland kan det falla 5-10 centimeter nysnö under fredagseftermiddagen och kvällen. Under sena kvällen väntas snön övergå till regn. SMHI varnar för att trafiken kan påverkas av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Över Östersjön finns risk för storm och där har en orange varning utfärdats.