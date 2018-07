Tågstopp efter brand längs med spåret

En brand nära järnvägsspåren mellan Tjörnarp och Höör påverkar trafiken och tågen som normalt sett passerar Höör station stoppades under söndagseftremiddagen och kvällen. Händelsen berörde såväl Pågatågen som Öresundstågen som fick inställda och försenade avgångar.

Trafikverket skriver på sin hemsida att följande stationer påverkades av stoppet: Höör, Ystad, Hyllie, Kalmar C, Malmö C, Nässjö C, Karlskrona C och Tjörnarp.

Förseningar och inställda avgångar

Förutom larmet om en brand ska det även ha befunnit sig personer på spåret i Eslöv vilket gjorde att polisen beordrade att tågen skulle stoppas.

Enligt Trafikverket ska tågen ha börjat rulla vid 17.15.

– Det stämmer att det varit ett stopp under omkring 40 minuter, men nu ska trafiken vara i gång. Däremot kör man med reducerad hastighet vilket innebär förseningar och att avgångar ställs in. Vissa avgångar ställs även in på vissa sträckor, säger Alexandra Elias, presskommunikatör på Trafikverket.

Det berör bland annat Öresundstågen som går mellan Växjö och Köpenhamn som får Malmö som slutstation. Resenärer som reser mot Köpenhamn får byta på Malmö central till en avgång som tar dem vidare till Danmark.