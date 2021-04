Sverige är en av de länderna i Europa med högst smittspridning just nu. Det blir också tydligt när den brittiska tidskriften The Economist listat Europas regioner efter antalet smittade per 100 000. 13 av de 15 högsta på listan är svenska regioner.

På tredje plats ligger Kalmar med 510 fall per 100 000. Kalmar larmade förra veckan om en ansträngd situation på intensiven och aktiverade även krisavtal för vårdpersonalen där. Under måndagen fick Kalmar också skärpta regionala rekommendationer för att trycka ner smittan.

– Läget är mycket allvarligt. Alla måste ta ett stort personligt ansvar och avstå ännu mer från att träffa andra människor, sa smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin i ett pressmeddelande.

Nästa sydsvenska region är Kronoberg som ligger på femte plats med 470 fall på 100 000 invånare.

I tisdagens ”Malou efter 10” i TV4 kommenterar Anders Tegnell de nya siffrorna:

– Man måste komma ihåg att många av de regioner vi har i Sverige är ganska små, det gör att det blir en väldigt stor hoppighet. Många länder i Europa har varit uppe på högre smittotal, vi ligger lite efter.

Listan i The Economist toppas av Västernorrland följt av Östergötland.

Skåne larmar om ökat tryck på intensiven

I Skåne har smittspridningen legat på en platå under en längre tid men under måndagen larmade regionens chefsläkare Rasmus Havmöller om ökningen på intensiven.

– Ökningen inom intensivvården utgörs framför allt av patienter från Skåne även om vi i så stor utsträckning som möjligt hela tiden försökt ta emot patienter från andra regioner, sa Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ser man en ökning av relativt unga patienter, även betydligt yngre än 50-60 årsåldern.

– Detta medför att vi behövt ställa om och öppna ytterligare covid-intensivvårdsplatser. Vi övervakar läget kontinuerligt och har beredskap att möta en ytterligare ökad belastning om så skulle krävas. Detta är naturligtvis förenat med stora ansträngningar från våra medarbetare som gör utomordentliga insatser, fortsatte Rasmus Havmöller.

