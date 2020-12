Sweden rock festival får tio miljoner kronor

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 400 miljoner kronor. Men många blir lottlösa: sammanlagt hade landets kulturaktörer sökt ersättning på drygt 1,8 miljarder kronor.

Till de lottlösa hör dock inte hårdrocksfestivalen i Norje, Blekinge. Festivalen, under flera år ett pålitligt vattenhål för metalltörstande besökare från när och fjärran, får 10 miljoner kronor i stöd. Det är en hög nivå av stöd, bara företaget bakom Astrid Lindgrens värld får lika mycket och konsertarenan Dalhalla får 9,86.

Ska täcka bortfall

Annars är det musiksektorn som kammar hem den största delen av regeringens stöd, musikområdet får cirka 70 procent, följt av scenkonsten som får 19 procent, enligt TT.

Enligt Sveriges radio gäller det särskilda stödet från Kulturrådet intäktsbortfall för inställda och uppskjutna evenemang under perioden 1 juni och 30 september. Cirka 55 procent av ansökningarna har fått stöd, enligt Sveriges radio.

Coronapandemintvingade Sweden rock festival att ställa in i år, men planen är at köra nästa år då festivalen går av stapeln 9-12 juni. Klara band är bland annat Guns N´ Roses, Volbeat, Mercyful Fate, Megadeth och svenska The Hellacopters.