I slutet av september hade Danmark mer än dubbelt så många nya bekräftade fall av covid-19 per en miljon invånare än Sverige. Den 28 september låg antalet nya fall på 118,14 i Danmark och 41,29 i Sverige.

Detta enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

Thomas Nilsson, utvecklingsstrateg på Region Skåne, konstaterade då:

– Man kan se att Danmark har ökat väldigt snabbt senaste tre veckorna men att det är en långsammare ökning sista veckan.

Efter piken har Danmark dock gått ner kraftig medan antalet bekräftat smittade i Sverige har gått upp.

Den 14 oktober låg länderna nästan identiskt, Danmark på 67,13 och Sverige på 66,12. Samtidigt provtar Danmark fortfarande i betydligt större utsträckning än Sverige.

Den 11 oktober testade Danmark 7,33 per 10000 invånare medan samma siffra för Sverige låg på 1,97.

Antal test per 10 000 invånare i Danmark respektive Sverige. Foto: ECDC/OurWorldInData.

Under Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen rapporterade statsepidemiologen Anders Tegnell en ”återigen större ökning” av antalet fall i Sverige och konstaterade att landet tyvärr är ”uppe på högre tal igen”. Dock inte alls på samma nivåer som i våras då provtagningen inte var alls lika omfattande som nu.

Dramatisk ökning i Skåne

Samtidigt skickade Region Skåne ut ett pressmeddelande under måndagen angående en ökning från i genomsnitt 55 fall per dag till 89.

– Vi arbetar nu intensivt med att analysera statistik och data kring detta. Jag vill verkligen understryka vikten av att alla följer de rekommendationer vi har, konstaterade Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, i pressmeddelandet.

Och på tisdagen visade regionens siffror på en dramatisk ökning av antalet nya fall senaste dygnet, närmare bestämt 315 positiva fall. Siffran inkluderar eftersläpning från helgen men är ändå betydligt högre än senaste tisdagar.

Den turkosa tunna grafen visar antalet nya sjukfall per dygn i Skåne. Foto: Region Skåne.

