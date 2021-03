I fredags skrevs prognosen för vaccinleveranser till Sverige under första halvåret ned från omkring 12 miljoner till 10,9 miljoner doser. Vidare har det tidigare nationella målet att alla över 18 år ska ha erbjudits full vaccinering innan halvårsskiftet reviderats. I SVT:s Helgstudion på söndagen sa nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström:

– Det kommer att ta lite längre tid innan alla blivit fullvaccinerade men kanske fem miljoner personer är fullvaccinerade till halvårsskiftet.

Samtidigt visar ny statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University, att Sverige nu gått om Danmark i vaccinationstakt.

Förlängde pausen

I nuläget har 1 034 547 svenskar fått minst dos 1 av vaccinet, enligt Folkhälsomyndighetens siffror.

Den 26 mars låg Sverige på 0,27 vaccindoser per 100 000 jämfört med Danmarks 0,24. Om det handlar om en temporär variation eller om Sverige har gått om på sikt återstår att se.

Sverige har till skillnad från Danmark nu återupptaget vaccinationen med Astras vaccin, vilket i teorin kan tänkas ge Sverige fördel i en jämförelse.

I förra veckan förlängde Danmark pausen av användandet av Astra Zenecas vaccin med tre veckor.

Siffrorna visar hur Sverige den 26 mars hade gått förbi Danmark med vaccindos per 100 000 invånare.

Rivstartade i början av året

Enligt Søren Brostrøm, som är chef för Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, handlar stoppet av Astra Zenecas vaccin om en försiktighetsprincip. Danskarna ska känna sig helt trygga med att ta vaccinet, meddelade han på en pressträff.

– Det är extremt viktigt för mig att kunna säga att jag själv är beredd att ta det här vaccinet och att jag kan uppmana mina anhöriga att också göra det.

Danmark rivstartade vaccinationen och har med några få dagars undantag hållit ett högre tempo än Sverige.

I slutet av februari hade vaccinsamordnare Richard Bergström två tänkbara förklaringar till att Sverige låg sist i Norden sett till andelen vaccinerade.

– Inledningsvis kunde skillnaderna bero på att man sparade dos två, vilket man inte gör längre. Sen var det frågan om Pfizer och att man kunde få ut sex doser ur flaskorna.

– Det är just den frågan som kan ha en kvarvarande effekt, Norge och Danmark får upp sex doser regelmässigt, men det gjorde inte Sverige de första veckorna.

Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Vad är det Danmark har gjort?”

Skånes vaccinsamordnare Maria Landgren menade redan i mitten av januari att Sverige skulle hämta sig

– Vi kommer i kapp, sa hon då.

Under en intervju med Kvällsposten i mars utvecklade hon tankegångarna om Danmarks vaccinstrategi och jämförelser med Sverige.

– Den hetsen känns nog mer i Skåne, många invånare och politiker här jämför med Danmark. Då har jag varit nyfiken, vad är det Danmark har gjort? De har centraliserat mer, vilket gör att när de väl får in vaccin till landet så får de ut det snabbare än vad Sverige får.

Alf Jönsson, Region Skånes regiondirektör, visar upp en dos vaccin. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Vi har en väldigt hög kapacitet”

– De sparar kanske en vecka på att inte ha en mellannivå och att de har få enheter som vaccinerar. Men när vi får större mängder vaccin tror jag inte det kommer spela så stor roll.

Finns det någon fördel med den svenska regionmodellen sett till vaccineringen?

– Vi har en väldigt hög kapacitet när 21 regioner bygger upp sina vaccinationsenheter. Vi kan skala upp snabbt när det kommer mycket vaccin. Det kan jag inte uttala mig om Danmark har kapacitet till.

Kvällsposten har sökt Richard Bergström samt Skånes vaccinsamordnare under måndagen.

