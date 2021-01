2020 är ett år som den populära sångerskan, bland annat känd för långköraren ”De sista ljuva åren” på Svensktoppen, helst vill glömma.

Över en natt försvann alla inbokade spelningar och inkomsterna med dem. Dessutom var maken Tommy Wigardt fortsatt dålig i tumörsjukdomen lymfom.

– Jag är så oerhört tacksam att 2020 är över. Alla behöver se framåt nu, mot ljusare tider och mot ett vaccin som förhoppningsvis kan rädda en vår och sommar för oss alla, säger Christina.

Maken Tommy drabbades av tumörsjukdomen 2019. Han befann sig då i parets hus i Spanien och hade plötsligt betett sig konstigt och vinglat omkull. Några dagar senare flögs han med ambulansflyg hem till Skåne.

Trodde det var kört

Tommy själv trodde att loppet var kört. Men läkarna var hoppfulla och inledde behandling.

Budskapet var att det skulle gå att rädda hans liv.

Behandlingen ledde dock till att han blev extremt känslig för infektioner. Vid ett tillfälle fick Tommy njursvikt och svamp i lungorna och fick ligga isolerad länge.

Familjen, som bor i Kågeröd i nordvästra Skåne, pendlade mellan hopp och förtvivlan.

Senare slog coronan till. För Christina innebar det att hon tvingades avskärma hela familjen från allt tidigare umgänge.

– Jag lärde mig använda handsprit långt innan coronaviruset kom hit. Sak samma med mask och handskar när jag var utanför huset, säger hon.

Sångerskan berättar att isoleringen blev total.

– Vi träffade inte en kotte. Till sist gick jag och pratade med fåglarna på tomten, säger hon.

Oroliga för corona

Parallellt tornade andra saker runt paret också upp. Christinas föräldrar tvingades flytta in på äldreboende och genast infann sig oron för att de skulle bli sjuka i corona.

I höstas gick det illa för taxen Walle. Han trodde han skulle jaga rådjur och tog ett ödesdigert skutt rätt ut från en trappa.

Följden blev ett svårt diskbråck som mer eller mindre förlamade Christinas älsklingshund.

– Han kunde opereras och försäkringen skulle gälla. Det var det besked vi fick, säger hon.

Men i själva verket gick hunden inte att rädda och försäkringen täckte inte skadorna.

– Vi fick hem en död hund i en låda och en räkning på 56 000 kronor. Vi blev tvungna att ta lån.

Fick hanka sig fram

Christina och Tommy var hela tiden öppna med situationen kring Tommys sjukdom.

– Tommy berättade om sin sjukdom och för mig blev det lättare att jobba. Jag kunde möta min publik på ett mer naturligt sätt innan coronan slog till, säger Christina.

Senare blev dock läget kärvt.

– Vi har fått hanka oss fram. Vi fick sälja husvagnen och en motorcykel, men det bryr jag mig inte om. Jag tycker det är värre med Christina. Hon har stått på scenen hela livet och betalat skatt. Men nu när hon behövt det har hon inte fått någon hjälp, sa Tommy till Helsingborgs Dagblad i december.

Christina konstaterar att året varit tufft ekonomiskt och som artist har man inget skyddsnät.

– Men jag är en i grunden positiv människa och vet att saker ordnar upp sig efter hand, säger hon.

Det gäller i högsta grad makens svåra cancersjukdom också.

Helt nyligen kallades Tommy till en ny undersökning i Lund. På grund av coronan fick Christina vänta i bilen utanför.

Kramades i bilen

Beskedet de fick var knappast något de räknat med – tumören var borta och Tommy blev friskförklarad.

– Vi kramades i bilen länge. Det var det mest underbara besked vi kunde få, säger Christina.

Hon är övertygad om att 2021 blir ett bra år.

Själv har hon precis gett ut sin självbiografi ”De sista ljuva åren och de allt för tjocka låren” som ljudbok.

Snart kommer också en duett ut med det brittiska kultbandet Smokie och hiten ”If You Think You Know How to Love Me”. Den skånska sångerskan söker även efter ett förslag som vill ge ut en barnbok om grodan Lennart.

– Men framför allt vill jag ut och möta publiken igen. Jag längtar dit, säger Christina.

