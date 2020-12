Svenska smittan dubbelt så hög som den danska

I början av hösten hade Danmark större smittspridning än Sverige sett till antalet fall per miljonen invånare. Därefter följde Sverige och Danmark varandra i en brant ökning fram till slutet av oktober då Sverige fått en dramatisk ökning samtidigt som smittan avtagit i Danmark.

Detta enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

Nu är skillnaden mellan grannländerna stor. Sverige har mer än dubbelt så hög smittspridning som Danmark.

Enligt siffror som är daterade den 30 november har Sverige 492,74 fall per en miljon invånare medan Danmark ligger på 217,78. Danmark testar dock i en betydligt större utsträckning än Sverige.

ECDC/OurWorldInData.

Tegnell: ”Någon slags platå”

Men utvecklingen är ändå märkbar, medan Danmarks smittspridning avmattas har Sveriges gått brant uppåt.

– I Sverige har vi en uppgång. Vi ligger nog på någon slags platå. Men vi har en omfattande smittspridning, som inte avstannat, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen.

– Det är en utveckling i alla åldersgrupper. De äldsta är uppenbart bäst på att skydda sig. Det beror förstås också på hur grupperna testas.

