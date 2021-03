Svenska fallen drar ifrån mot Danmark

Vid en jämförelse mellan Sverige och Danmark kan man enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University, se att Sverige drar ifrån i antalet nya bekräftade coronafall per dag per miljoner invånare.

Sverige har just nu 449 bekräftade coronafall per dag per miljoner invånare. Danmark har i skrivande stund 122 bekräftade coronafall per dag per miljoner invånare.

Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

Statistik från ECDC visar hur Sverige drar ifrån.

737 bekräftade fall

Det är den största skillnaden mellan länderna sedan den 11 januari då smittan i Sverige var som högst, enligt ECDC. Den 10 januari hade Sverige 737 bekräftade coronafall per dag per miljoner invånare. Danmark hade då motsvarande 316.

Samtidigt dominerar den brittiska virusmutationen på flera håll i Sverige. I 13 regioner har över hälften av de smittade den här varianten, något Expressen tidigare skrivit om.

– Allt talar för att det blir den varianten vi kommer att behöva leva med ett tag framöver, har Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige, tidigare sagt.

Sverige har i nuläget 330 dagliga coronafall per miljoner invånrae. Foto: SHUTTERSTOCK

”Jag vet att många är trötta”

Den snabba spridningen i Sverige hänger ihop med att den brittiska mutationen är mer smittsam. Det är den på två olika sätt. Den utsöndrar mer virus och det krävs en mindre smittdos för att bli smittad.

Konsekvensen kan bli att R-talet, hur många som smittas i genomsnitt, ökar.

Samtidigt som smittan ökar i Sverige ska Danmark nu börja öppna upp landet igen efter en lång period av låg smittospridning. Från och med på måndag får bland annat upp till tio personer samlas utomhus och skolelever får återvända till skolan.

– Jag vet att många är trötta på situationen och begränsningarna, men vi gör mycket för att undvika att sätta andra i fara och vi är bra på att låta oss testas. Men vi måste se till att vi inte släpper taget nu, för risken finns kvar, har Mette Frederiksen (S), statsminister, tidigare sagt till danska TV2.

