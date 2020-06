Studie: Danskar har fört smitta till Sverige

Forskarna vid Köpenhamns universitet har matematisk bakgrund och har tagit fram ett slags stamträd över hur coronaviruset spridit sig mellan människor.

Precis som man tidigare trott slår forskarna fast att smittan kom till Danmark från skidresenärer som varit i Ischgl i Österrike.

Men danskarna har också med stor sannolikhet fört smittan vidare till andra länder – däribland Sverige, men även Lettland och Island.

– Vi kan se att den typ av mutation som är mycket vanlig i Danmark dyker upp på Island, Sverige och Lettland. Det är uppenbart att mutationen inträffade i Danmark och sedan spridde sig, säger forskaren Matthias Christandl, till nyhetsbyrån Ritzau.

Studieresultatet ska synas av externa experter innan det blir vetenskapligt erkänt.

Analyserar dna

De danska forskarna har analyserat dna i cirka 700 danska och 30 000 internationella coronaprover. Dna:t kan visa hur hur viruset har muterat, förändrat sig, när det hoppar från person till person.

– Vi hoppas naturligtvis att det kan hjälpa till att förstå hur viruset sprider sig. Om två personer har helt olika virusgenomer är det troligt att de inte har smittat varandra. På detta sätt kan du komplettera kontaktspårningen, säger Matthias Christandl till Ritzau.

Den danska regeringen, med statsminister Mette Frederiksen (S) i spetsen, har hållit gränsen stängd för svenskar sedan mitten av mars.

Under helgen rådde stor förvirring kring huruvida svenskar får komma in i Danmark eller ej. Gränsen var i praktiken endast öppen för sydsvenskar under några timmar på lördagen. Sedan kom beskedet att ett negativt covid-test krävs för att komma in i landet.

– Man kan minst sagt säga att vi har varit förvirrade, sade Helsingörs borgmästare Benedikte Kiær.

Danmark panikstängde – öppnade gränsen av misstag

Vår reporter befann sig i Danmark när beskedet kom

LÄS MER: Hård dansk debatt efter Löfvens ord om gränsen