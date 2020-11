För drygt en vecka sedan, förra tisdagen, meddelade Folkhälsomyndigheten beslut om lokala restriktioner för Skåne för att stoppa en rejäl smittökning och påverkan på vården. Restriktionerna handlar bland annat om att undvika inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och inte umgås med personer som man inte bor med eller träffar varje vecka. .

De lokala restriktionerna har ännu inte visat sig i en minskad smittspridning eller ett minskat vårdbehov, tvärtom fortsätter smittvågen ha Skåne i ett fast grepp.

Studenter oroliga för praktik

På högskolan i Kristianstad är flera studenter som ska ut på praktik under fyra veckor på olika skolor nu oroliga för att smittas av corona. En student som Kvällsposten pratat med ska praktisera på en förskola som haft konstaterad covid-19.

Studenten är orolig för att smittas och berättar att en anhörig är i riskgrupp.

– Men vi har inget val i slutändan. Vi får ha 20 procents frånvaro på praktiken, har vi mer får vi göra om det för att få godkänt.

– Vi är inte ute och fester, vi är inga ungdomar, utan vuxna och många av oss har barn. Jag går inte ens ut om jag inte verkligen måste.

En annan risk med praktiken enligt studenten är att det kan bli så att studenter går till sina praktikplatser även vid symtom för att inte dra på sig för mycket frånvaro.

– 98 procent av alla som jag vet är oroliga inför praktiken. Vanligtvis brukar en besökande lärare komma ut till våra praktikplatser men nu har de förbjudit det. Varför måste vi vara där?

Kvällsposten har sökt rektorn för Kristianstads högskola utan framgång.

Restriktionerna som gäller • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel om det inte är helt nödvändigt. • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Visa mer Visa mindre

