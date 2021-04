För en och en halv vecka sedan fick de boende i Parantesen mejl från AF Bostäder, AFB, om vad som gäller inför veckans högtid:

”Av säkerhetsskäl spärras Parentesen av och på grund av rådande pandemi får endast områdets hyresgäster tillträde under Valborgshelgen, såväl inne som ute”.

– Det är jättetråkigt. AF Bostäder tar sig för mycket friheter. De har inget stöd i lagen för det heller, säger Astrid Boström, 20, som bor där och som är ordförande i Moderat Skolungdom Skåne.

Från fredag till söndag råder besöksförbud. Tidigare år har det funnits begränsningar också. Då har varje person som bor på området fått bjuda in runt tre personer. Begränsningarna för 2021 är de striktaste hittills.

– Det handlar inte om att vi ska få festa. Det här är mitt hem, det är här jag bor – nu blir vi begränsade till vilka vi får ta in i våra hem. Inte ens min pojkvän eller någon från min familj får hälsa på, säger Astrid Boström.

Brukar vara stökiga fester

180 av 300 studenter boende där har enligt henne skrivit under en namninsamling som de lämnat in till AF Bostäder under ett möte med hyresvärdens styrelse den 20 april.

– Vi ville försöka samarbeta med dem och tänkte att det här måste gå att lösa. Men det har inte gått så bra. AF Bostäder är medvetna om att de gör fel, säger hon.

AF Bostäder menar att det brukar vara stökiga fester på Parantesen och att de har haft problem tidigare. De är nu rädda för att många kommer samlas på Parantesen för att festa och det är det som ligger till grund för beslutet.

– Vi är oroliga för att när allt annat är stängt så kommer alla dra sig dit. Det är ett hårt socialt tryck från de som vill festa, säger Henrik Krantz, vd för AF Bostäder och fortsätter:

– Vi har haft situationer förr att husen fyllts med människor. Då förstår man vad som kan hända om det börjar brinna. Det är en riskbedömning vi gör. Dessutom är det inte läge att ha en massa gäster med tanke på pandemin.

En av studenterna hängde ut ett lakan med sitt budskap till AF Bostäder. Foto: Elias Nilsson / privat Henrik Krantz, vd för AF Bostäder. Foto: Nicklas Rudfell/AF-bostäder

Boende får särskilda armband

Väktare kommer att sättas in under valborgshelgen och de boende får särskilda armband för att bevisa att de bor där, enligt vd:n.

Astrid Boström säger:

– Vi har full förståelse för andemeningen bakom beslutet. Absolut att man inte ska hålla större fester och liknande, men tidigare har man i alla fall fått ta hit två eller tre personer.

Det är inte bara de boende studenterna i Parantesen som är upprörda.

Elias Nilsson, som är ordförande i fria moderata studentförbundet Atenum har också reagerat.

– Jag tycker det är paternalistiskt. Jag förstår att de har misstankar om fest, men samtidigt borde de kunna föra en dialog. Det är inte deras roll att bestämma vem som får komma in på området och inte, säger han.

”Studenterna borde själva fundera”

AF Bostäders vd Henrik Krantz berättar att studentbostadsföretaget haft möte med polisen, som delar deras bedömning.

– Vi är inte någon smittskyddsmyndighet, utan för vår del handlar det om säkerheten för de som bor där. Men studenterna borde själva fundera på detta. De som bjuder in folk borde kanske ta till sig av att det inte är läge att bjuda in massor av människor.

Men att bjuda in sin partner eller familj är väl en annan sak?

– Ja, men det är en sak vad man säger och en annan sak vad man gör i praktiken. Man kan bjuda in en kompis, men så bjuder den i sin tur in någon annan. Det blir kedjor som hela tiden skapar en risksituation.

– I år är det inget bra tillfälle att bjuda in vare sig en familjemedlem eller pojkvän eller flickvän.

