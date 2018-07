Olyckan inträffade den 6 maj i fjol när en grupp kvinnliga amerikanska utbytesstudenter hade hyrt en plastbåt för att åka en tur i Köpenhamns hamn.

De sju unga kvinnorna började sin tur vid Christians Brygge i Langebro i Köpenhamn vid klockan 19 på lördagskvällen.

Vittnen såg hur flera vattenskotrar plötsligt kom körande i rasande hög hastighet i hamnen och polis tillkallades.

Polisen var på plats men hade inte lyckats stoppa vattenskotrarna när en av förarna, en 24-årig man, plötsligt tappade kontroll över sitt fordon. Vid 19.43 kraschade han rakt in i kvinnornas plastbåt.

Två 21-åringar dog

Den kraftiga kollisionen orsakade flera av kvinnorna skador. En av dem avled direkt och en annan fördes till sjukhus med allvarliga skallskador som ledde till att hon avled dagen efter.

Utbytesstudenterna Linsey Malia från delstaten Massachusetts och Leah Bell från Louisiana miste livet i olyckan, de andra kvinnorna överlevde.

Hemma vid deras universitet sörjdes de av kamrater och lärare.

"Det finns inte ord för att beskriva hur tragisk och meningslös Lindseys död är för alla som kände henne här på skolan. Det har varit många tårar. Vi tänker på Lindseys familj", skrev Jungyun Gill, adjunkt på Lindsey Malias hemuniversitet i ett mejl till Ekstrabladet.

Kort efter kollisionen grep polisen åtta personer i närbelägna Brøndby hamn, och en 24-årig dansk man som häktades misstänkt för vållande till annans död.

Han erkände omgående att han var skyldig till dödsolyckan.

Dömdes till fängelse

Den 4 januari i år åtalades den nu 25-årige mannen i byretten i Köpenhamn. Han dömdes till två års fängelse för vållande till annans död under särskilt försvårande omständigheter.



Under rättegången har det framkommit att vattenskotrarna körde upp till fem gånger snabbare än maxhastigheten. Flera vittnen filmade under olyckan och när videor visades under rättegången grät den åtalade mannen, enligt Ekstrabladet.

– Jag tar mitt straff för det jag har gjort. Jag gjorde det inte med avsikt, sa han och grät, enligt EB.

Straffet skärpt

Kvinnornas anhöriga åkte till Danmark efter olyckan och Leah Bells pappa har i en intervju med danska TV2 sagt att han hoppas att myndigheterna vidtar åtgärder för att förhindra liknande olyckor.

– Jag är övertygad om att han inte hade några intensioner att skada min dotter, att det hela var en olycka, har han tidigare sagt till danska TV2.

Åklagarmyndigheten yrkade på fyra års fängelse och överklagade därför domen.

Vattenskotrarna körde upp till fem gånger snabbare än tillåtet. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Den 3 juli förkunnade Landsrätten att de skärpt 25-åringens straff med ett halvår. Han döms därför till fängelse på 2,5 år.

– Han har hela tiden sagt att han tar det straffet han får. Han är bara lättad att det är över nu, säger 24-åringens försvarare Jane Ranum till EB.