SMHI utfärdar gul varning över södra Götaland, södra Halland och Öresund när stormbyar och regn rör sig in över området under natten mot måndag.

Gul är den mildaste graden av varningar.

– Det kan komma regn över södra Götaland nu i dag och det kommer klarna upp innan det kommer nya moln på väg ner under natten. De kan föra med sig mer regn under natten, men kommer klarna upp mot måndagsmorgonen, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Stormgeo.

Stormbyar på dryga 25 meter per sekund och regn väntas komma runt 22-tiden under söndagskvällen. När måndagsmorgonen sedan blir kallare finns det risk för halka, i och med att vägbanorna kan vara blöta och frysa på.

– Det gäller under natten och framför allt morgonen, säger Per Holmberg.

Samtidigt kommer vinden att tillta i styrka.

– Den ökar under kvällen, när en västlig vind kommer. Den vrider sig under natten och blir nordvästlig och det finns risk för byar med stormstyrka. Det blir lite besvärligt.

Blåsten kommer att hålla i sig även under måndagen, om än inte med lika stor styrka som under natten.

Blåsten dröjer kvar

På tisdag kommer det att vara mindre blåsigt, men morgonen kommer bjuda på flera minusgrader, säger Per Holmberg.

– Det kommer bli en kall morgon med minusgrader på de flesta håll. Sedan kommer det komma fuktig luft under dagen, men mer moln och högre temperaturer. Det kan bli soligt i de östra delarna, men molnen blir fler vartefter.

Och vädret vill inte ändra på sig allt för mycket under onsdagen heller.

– Det blir blåsigt igen och ännu mildare, med fyra, sex plusgrader med friska vindar. En del regn kan passera också.

För omväxlings skull kommer kallare vindar ner över södra Sverige under torsdagen – och kanske lite sol.

– Det ser ut att vara rätt blåsigt, men det är torr luft som strömmar ner, och det innebär att det kan bli ganska soligt, säger Per Holmberg.

Kan man sammanfatta veckan som blåsig och blöt?

– Ja, det skulle jag säga.