Storfusk avslöjat: ”Attack utifrån”

Enligt Hem & Hyra handlar det om ett 80-tal personer som Boplats Syd lyckats koppla samman med hjälp av identiska anställningsnummer, mönster i inloggningar och likheter i hur olika dokument ser ut.

Fusket ska vara organiserat, med koppling till ett tjugotal företag som främst är verksamma i städ- och assistansbranschen.

– Det är ett väldigt omfattande fusk och det här verkar komma från ett och samma ställe, säger Krister Hjelm till Hem & Hyra.

Anmält 58 fuskare

Fusket uppdagades efter att anställda vid Boplats Syd avslöjat intyg som var mer eller mindre identiska. När 25 av de misstänkta fuskarna kontaktades tog dem bort sina profiler, skriver Hem & Hyra.

– Det tog vi som en ganska stark indikation på att vi var något på spåren. Man valde alltså att nollställa sin kötid, säger Krister Hjelm.

Fuskarna har framför allt riktat in sig mot nybyggda lägenheter med kortare kötid. Enligt Hem & Hyra har 39 fuskare redan skrivit under sina hyreskontrakt – 35 av dem har flyttat in till nya lägenheter.

Merparten av bostäderna finns i Helsingborg. Två finns i Malmö och en finns i Trelleborg.

Allt som allt har 58 fuskare polisanmälts för urkundsförfalskning, skriver Hem & Hyra.

