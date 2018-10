Aktionen i Danmark: Fruktade angrepp mot iranier

En stor polisaktion ägde på fredagen rum i Danmark, med anledning av ett misstänkt planerat angrepp mot exiliranier i Danmark. Det erfar DR, som har fått uppgifterna bekräftade från flera olika källor.

PET, danska säkerhetspolisen, var oroliga över säkerheten för specifika personer, som var knutna till en politisk grupp av exiliranier. Gruppen blev offentligt kända efter ett terrorangrepp mot en militärparad i den iranska byn Ahvaz.

Hotet mot exiliranierna, som tillhör gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), tros ha varit politiskt motiverat. ASMLA har bland annat kallat angreppet på militärparaden i Iran, då runt 25 personer mördades, för ”ett legitimt mål”.

Vem som står bakom det förmodade hotet är däremot fortfarande okänt.

Sökte efter en Volvo

I samband med avspärrningarna efterlystes en svensk Volvo, som hade smitit vid en poliskontroll. Fordonet, och dess passagerare, har senare visat sig inte ha någonting med ärendet att göra.

Föraren till bilen har uppgett att de smet från polisen eftersom de hade rökt hasch och saknade körkort.

En av männen i bilen är misstänkt för häleri.

– Han blev misstänkt för att han befann sig i Volvon. Han blev inte misstänkt för andra saker, varken trafikbrott, terror, kidnappning eller något organiserat alls, har hans advokat Asser Gregersen tidigare sagt till DR.

LÄS MER: Efter massiva insatsen – man misstänks för häleri