Stor risk att Roskilde inte blir av i år – heller

Förra årets festival ställdes in när coronapandemin svepte över världen. Men planeringen för årets festival – som ska bli den 50:e i ordningen – har fortsatt som om allt var normalt.

Biljetter säljs, artister kontrakteras och presenteras. Men vid ett samråd med kulturministern Joy Mogensen i veckan fick festivalen inte klartecken för årets arrangemang.

Den 26 juni till den 3 juli skulle artister som Kendrick Lamar, The Strokes och Faith No More framträda. Men med mindre än fyra månader kvar hänger nu allt i luften.

Vaccineringen försenas

Huvudorsaken är att Danmarks vaccinplanering har försenats. Alla danskar över 18 år väntades vara vaccinerade till den 27 juni – men det har nu ändrats till den 18 juli.

Och då är ju festivalen redan över.

– Det är orealistiskt att unga människor ska kunna gå på Roskildefestivalen, säger den förre chefen för Statens Serum Institut (SSI) Nils Strandberg Pedersen till tidningen BT.

– Det ska gå 14 dagar från sista vaccineringen eller i vart fall fyra veckor från det första sticket innan man kan släppa folk lösa, så att säga.

Ekonomin drabbas hårt

Festivalens styrelseordförande Lars Frelle-Petersen säger att ekonomin drabbades hårt av att festivalen ställdes in förra året.

– Det har betytt att vi som förening inte har kunnat leva upp till vårt syfte att stötta barn och unga, säger han.

Årets festival är ännu inte inställd. Men arrangörerna säger redan att vissa planerade framträdanden kanske måste strykas.

Den ideella föreningen bakom Roskildefestivalen har årsmöte den 22 mars.

