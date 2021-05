Stor minskning av covidfall på intensiven i Skåne

Antalet som vårdas med covid 19 på sjukhus i Skåne har minskat rejält i helgen. I fredags vårdades 126 på vårdavdelning och 33 på intensiven. Samma siffror för måndagen är 115 respektive 22. På intensiven har alltså antalet med covid minskat med en tredjedel på bara någon dag.

Dessutom kan smittspridningen nu vara på väg ner. Efter att ha legat på en platå under lång tid har det genomsnittliga antalet nya fall per dag under en sjudagarsperiod gått från 581 i fredags till 518 i dag, måndag.

Det senaste dygnet har 170 nya fall rapporterats. Måndagens siffra brukar vara låg på grund av eftersläpning men 170 är ändock den lägsta rapporterade siffran för nya fall under hela den senaste månaden.