En stor motorcykelkortege hade anordnats i hans hemstad.

TT:s fotograf på platsen berättar att minst tusen motorcyklister deltog. Dessutom samlades många åskådare för att följa kortegen.

Polisen Andreas Danman, 33, var den polis som sköts till dösds i Biskopsgården i Göteborg. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det är otroligt! Just nu försöker vi ta in det, att det är så många som vill engagera sig i det här, säger Kenth Dahlqvist från Bikers by kärnatrapporna som tog initiativet till kortegen, till Helsingborgs Dagblad.

Utanför polishuset i Helsingborg hölls en tyst minut. Kortegen körde sedan vidare för att passera polismannens föräldrahem.

