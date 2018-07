2 april

Under påskhelgen pågick ett banarbete mellan Malmö och Lund som tog längre tid än beräknat. Det ledde till att bara ett spår var öppet och stora delar av trafiken försenades.



11 april

Åtta tåg ställdes in mellan Malmö och Köpenhamn efter larm om obehöriga personer på spåret på den danska sidan.



12 april

Ett omfattande signalfel slog bland annat ut tågtrafiken mellan Lund och Eslöv. Tåg ställdes in i med kort varsel och endast ett spår var körbart.



12 april

Stopp i tågtrafiken Trelleborg och Östra Grevie efter ett fel med en kontaktledning. Tågresenärer var tvungna att evakueras.



17 april

Förseningar och stopp för tåg som går via Eslöv efter obehöriga på spåren.



19 april

Försenade och inställda Öresundståg efter tågolyckor på den danska sidan.



30 april

Stopp för all trafik genom Triangeln i Malmö och störningar på stora delar av skånska järnvägen efter signalfel. Sträckorna mellan Malmö, Hässleholm och Kristianstad drabbades. Problemen fortsatte in på Valborgsmässoafton då stora delar av den skånska järnvägen var stoppad.



4 maj

Enorma problem uppstod efter att en spricka i en växel uppstått i Srlöv. Hela södra stambanan och västkustbanan drabbades och felet. tog 24 timmar att åtgärda.



8 maj

Ett elfel uppstod mellan Malmö och Hässleholm vilket ledde till förseningar och inställda tåg.



13 maj

Trafiken var stoppad mellan Malmö och Lund efter ett elfel i Arlöv.



17 maj

Det var stopp mellan Helsingborg och Ängelholm under morgonen till följd av en nedriven kontaktledning. En spontanevakuering uppstod från ett Öresundståg utanför Hyllie station i Malmö efter att tåget blivit strömlöst och reservkraften slogs ut. Varken luftkonditionering och eller högtalarsystem ombord fungerade och resenärerna flydde i panik ut från tåget och gick till tågstationen.



28 maj

Tidigt på måndagsmorgonen slogs tågtrafiken i Skåne och upp mot Småland ut efter ett spårfel. Mängder av inställda tåg och stora förseningar drabbade resenärerna. Orsaken uppgavs vara att problem uppstått i samband arbetet med den nya bron i Åkarp.

4 juni

Totalstopp i tågtrafiken till och från Kalmar på grund av ett spårfel utanför Helsingborg. Förseningar uppstod längst hela västkustbanan. Helsingborg, Ängelholm och Halmstad drabbades särskilt.

5 jun

Inga tåg kunde passera Påarp efter ett säkringsfel. Sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm hade stora problem med inställda tåg och förseningar.



7 juni

Ett strömavbrott i Köpenhamn lede till att all trafik över Öresundsbron stod still under förmiddagen. På kvällen stod vissa tåg stilla på Malmö C och avgångar flyttades fram.



20 juni

Elfel skapade störningar mellan Ystad och Simrishamn och problemen kvarstod resten av kvällen. Det tog till dagen efter innan problem var lösta.

26 juni

Tåg som kör på sträckan mellan Hyllie och Svågertorp blev under kvällen försenade efter misstanke om obehöriga på spåret. Det var stopp i knappt två timmar.