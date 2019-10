Stefan Löfvens kritik mot SSU: Hör inte hemma

I en intervju med Dagens Nyheter går statsminister Stefan Löfven (S) till attack mot antisemitiska uttryck i Sverige, vilket han kallar för ”ett gift i hela vårt samhälle”.

Men statsministern har även behövt sätta ner foten i de egna leden. I intervjun med DN kritiserar han ungdomsförbundet SSU, som sjöng ”krossa sionismen” vid förstamajtåget i Malmö.

– Ingen person som har den uppfattningen hör över huvudtaget hemma i socialdemokratin. Då ska man inte vara en del av vårt parti. Alla människors lika värde, där börjar hela den socialdemokratiska berättelsen. Och då finns det inget utrymme – noll! ingen millimeter! – för den typen av uppfattningar, säger Stefan Löfven till DN.

Stefan Löfven vill arbeta för trygghet

SSU i Malmö bad om ursäkt efter händelsen, men än i dag ser statsministern agerandet som problematiskt. Han pekar på att sången kunde tolkas som en önskan om att utplåna staten Israel.

Det lyftes även av Judiska församlingen i Malmö efter förstamajtåget.

– SSU Skåne har redan haft problem med antisemitiska inlägg, det här gör inte saken bättre, sa församlingens informationsansvarige, Fredrik Sieradzki, till Expressen då.

För DN uppger Stefan Löfven att han kommer arbeta hårt för att göra Sverige till ett land där judar kan leva i trygghet, utan rädsla för attentat.

Att judiska lokaler i dag kräver omfattande polisskydd är inget S-ledaren vill se som långvarigt.

– Nej. Naturligtvis inte. Men när det nu är på det här sättet, så kan vi från samhällets sida inte säga ”det borde inte vara så här, så vi gör ingenting”. Det är klart att du som jude i Sverige ska känna dig trygg. Och därför är det förebyggande arbetet så viktigt. Men så länge som otryggheten finns där, då är det vår skyldighet som samhälle att säga: Ni ska också känna er säkra, säger Stefan Löfven till DN.

Många funderar på att lämna Sverige

För att bekämpa hatet ger Stefan Löfven exempel på en rad insatser.

Bland annat har han lovat att inrätta ett svenskt museum för att bevara och bilda om Förintelsen. Därtill ger regeringen extra pengar till resor till Förintelsens minnesplatser, och håller tät kontakt med judiska företrädare.

Allt i syfte att utbilda, minnas och bekämpa hatet.

Men samtidigt är det många judar i Sverige som överväger att lämna landet. I en EU-överskridande undersökning svarar en tredjedel av de drygt 1 000 svenska deltagarna att de överväg alternativet, rapporter EXPO uppmärksammat.

Stefan Löfven får frågan varför han tror att det ser ut som det gör.

– Det kanske är så här att vi ibland slappnar av och tror att ”det här kan inte hända igen”. Livet flyter på. Men så ser vi: de här krafterna tycks alltid finnas där. Det är också skälet till att vi nu, tjugo år efter den konferens om Förintelsen som Göran Persson bjöd in till, bjuder in länder till en liknande konferens i Malmö. Vi vill sätta detta högt på dagordningen, bjuda in länder från hela världen och göra konkreta åtaganden, säger han till DN.

