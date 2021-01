Statsministerns ilska mot kändisarnas Dubai-resor

Sakta men säkert minskar spridningen av coronaviruset i Danmark. Landets hårda restriktioner verkar ha haft effekt. Det så kallade kontakttalet är nere på 0,6, vilket betyder att tio personer smittar sex andra.

Men hotet ligger i de muterade virusvarianter som har tagit sig in i landet.

Så sent som den här veckan har ett fall av den sydafrikanska mutationen konstaterats i Danmark. Personen som tagit in det i landet ska ha smittats av det i Dubai och sedan rest in i Danmark.

Samtidigt som många kämpat med att begränsa smittspridningen har delar av kändis-Danmark åkt till Dubai för att njuta av solsemester. Enligt flera danska medier har bland annat fotbollsstjärnan Nicklas Bendtner, förra boxningsvärldsmästaren Mikkel Kessler och influencern Elvira Pitzner varit på plats i semesterparadiset under januari.

Trängs runt ett bord

På bilder som publicerats på Instagram syns hur Bendtner och Kessler trängs runt ett bord tillsammans med flera andra idrottsstjärnor.

Det här är något som inte fallit i god jord hos Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Det är inte förbjudet för danskar att resa utomlands, men det avråds bestämt. Under en debatt i det danska folketinget kom frågan om de danska kändisarnas resor upp.

Mette Frederiksen var tydligt upprörd och fick sansa sig innan hon började prata, uppger TV2.

– Jag får nog lägga lite restriktioner på mig själv innan jag uttalar mig om det, sa hon först.

Sen fortsatte hon:

– Det finns en tydlig anledning till att vi uppmanar alla som lever i det här landet att inte resa utomlands. Det finns en anledning till att hela världen blinkar rött.

”Litar på sunt förnuft”

Även om Danmark har infört kraftiga restriktioner under pandemin har ett stort ansvar legat hos individen, menar Mette Frederiksen.

– Vi har tagit oss igenom det här året genom att lita på människors sunda förnuft och ansvar för samhället. Det är en strategi jag hoppas vi kan fortsätta med.

På grund av de nya virusvarianterna håller danska sjukhus just nu på att rusta för en tredje covid-våg. Den kan komma så snart som i februari.

– Det är helt oförutsägbart vad som kommer att hända, men vi vet att i värsta fall kan ökningen av inlagda på sjukhus gå blixtsnabbt. Därför måste vi ha en rejäl beredskap, säger Finn Rønholt på Herlev-Gentofte sjukhus i Köpenhamn, till Berlingske.

Mette Frederiksen har också visat oro för hur de nya varianterna av viruset kan slå till. Enligt brittiska myndigheter bedöms de vara uppemot 70 procent mer smittsamma.

– Vi får inte vaccin tillräckligt fort för att kunna vinna den kapplöpningen, sa hon tidigare i veckan.

