Staffanstorps vändning i flyktingfrågan: ”Skiljer sig”

KARLSKRONA

Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande (S):

”Vi tittar nu på att förbereda organisationen för att ta emot flyktingar och vi samverkar med flera olika myndigheter och organisationer. Vi har i det här arbetet stor nytta av hur vi jobbade 2015 men ännu har vi inte sett en ökning av asylsökande. Jag har fått till mig att många har kontaktat kommunen för att hjälpa till.”

HALMSTAD

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande (M):

”Vi samordnar insatser regionalt under ledning av länsstyrelsen. Just nu vet vi inte så mycket mer, men vi har en beredskap och vana vid flyktingmottagande - inte minst genom att ett av Sveriges största asylboenden Spenshult ligger här. Min bild är att Halmstadsborna är väldigt solidariska med ukrainska folket så jag tror inte det skulle vålla protester.

TINGSRYD

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande (S):

”VI har inte hunnit diskutera det politiskt men det finns en vilja och engagemang att ställa upp brett över partigränserna. Det kommer säkert flyktingar till alla länder så vi måste ha någon form av beredskap. Vi avvaktar diskussioner regionalt eftersom vi behöver samordna oss i länet.”

TRELLEBORG

Trelleborgs allehanda rapporterade under måndagen att kommunen planerar att öppna ett boende under veckan för att vara bättre förberedda än under krisen 2015.

– Vi har börjat se över lediga lokaler och ser till att det finns sängar och personal, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen, till tidningen.