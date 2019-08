Sprängningen vid Stadshuset: ”Ett angrepp mot demokratin”

När polisen anlände till platsen kunde man konstatera att en någon detonerat en sprängladdning utanför Stadshusets entré.

– Vi vet att det har smällt men vi vet inte bakgrunden till varför det har smällt. Det är Stadshuset det gäller så detta är ju riktat mot hela samhället på något sätt, sa Thomas Söderberg, vakthavande befäl vid polisen, under kvällen.

Bombskyddet tillkallades och under natten utförde polisen en brottsplatsundersökning.

Polisens bombskydd var på plats på onsdagskvällen. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Angrepp mot demokratin”

Klockan 04.14 avslutades arbetet, och inga personer ska ha skadats i samband med explosionen. Händelsen rubriceras som all

På torsdagsmorgonen höll Landskrona stad tillsammans med polisen en presskonferens med anledning av explosionen.

– Det är ytterligare ett fegt angrepp mot demokratin. Jag vill inte spekulera i vad motivet kan ha varit, men ni kan vara helt säkra på att vi ska göra det yttersta för att gripa den eller de som gjort detta, säger Patric Heimbrand, polisområdeschef i nordvästra Skåne.

Han berättade att polisen under dagen arbetar på flera fronter, med bland annat analyser, vittnesuppgifter och att gå igenom övervakningsmaterial. Trots att det i själva Stadshuset inte funnits någon övervakningskamera riktad mot platsen kan gärningsmännen ha fastnat på film från en annan kamera.

– Det finns gott om fungerande övervakningskameror i hela Landskrona, säger Patric Heimbrand.

Efter nattens arbete i Stadshuset kunde man klarlägga att huset var säkert att arbeta i, och personalen gick därför till arbetet som vanligt på torsdagen.

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

”Symbolisk handling”

Torkild Strandberg (L), säger att det var viktig för kommunen att under gårdagen fortsätta verksamheten som om det vore en vanlig torsdag.

– Det är en symbolisk handling.

Både från kommunen och polisens sida ser man allvarligt på händelsen.

– Det handlar om samhället i stort, och polisen som främsta företrädare, och att de som ägnar sig åt den här oerhört farliga och mycket frustrerande verksamhet grips och ställs inför rätta och får tillbringa tid på insidan av fängelset. I ett organiserat och civiliserat samhälle har vi inte råd att ha de här på gatorna, säger Torkild Strandberg (L).

Femte händelsen på kort tid

Det har varit oroligt i Landskrona på sistone. Explosionen är det femte grova våldshändelsen på under en månad.

I mitten av juli skedde en sprängning i ett flerfamiljshus i Landskrona. Ingen skadades i explosionen.

I början av förra veckan skedde ytterligare tre . Kvällen den 29 juli larmades polisen om en skottlossning i Landskrona. En person fördes till sjukhus med skottskador i benet.

Strax innan midnatt samma kväll hittades ett misstänkt farligt föremål på Föreningsgatan. Föremålet visade sig vara en handgranat, som sprängdes under kontrollerade former senare under natten.

Vid 03-tiden på natten kom nästa larm. Denna gång om att någon kastat in ett föremål med stor sprängkraft genom fönstret till en lägenhet.

Calle Persson vid polisen medverkade i Expressen TV kort efter sprängningen.

Det finns ännu inga tecken på att den senaste tidens allvarliga brott i Landskrona har ett samband.

– Det finns ingenting som tyder på det, säger Patrik Heimbrand.

Torkild Strandberg (L) säger även att det inte finns anledning för allmänheten att vara orolig.

– Det har varit en del sådana här händelser nu, men det är trots allt liten chans att man drabbas, säger han.

Patrik Hembrand och Torkild Strandberg tillsammans med Landskrona stads säkerhetschef Göran Magnusson Skoglund på presskonferensen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Angelika Andersson. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Vaknade av smällen

En av de som larmade polisen om explosionen var Angelika Andersson, som bor precis vid Stadshuset.

– Jag hade balkongdörren öppen och hörde en ganska våldsam explosion. Jag ringde polisen och gick dit för att titta, berättar hon för Kvällsposten.

Även Rolf Persson, som bor ett par minuter bort, väcktes av den kraftiga smällen.

– Jag vaknade av smällen, det var så högt att jag nästan stod upp i sängen. Jag bor nära Stadshuset och trodde att det hänt på vår gård. Jag fick höra att det hörts även 5-6 kilometer bort, säger Rolf Persson.