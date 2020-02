Ellen Rasmussen debuterade på seniornivå för Malmö FBC redan som 15-åring. Laget spelade då i division 2. Snart tio år senare har Malmö stått för en sensationell säsong i högsta ligan SSL, där man just nu parkerar på en fjärdeplats i tabellen.

Lagkaptenen Ellen Rasmussen, nu 24 år, har varit med på hela resan.

– Jag förstår att det är lite överraskande och jag tror inte att många andra har trott på oss, men vi själva har självklart haft den tron. Vi har väldigt bra självförtroende som lag och vi vill gå hela vägen och vinna guldet, säger hon.

Med hela 50 poäng (16 mål och 34 assist) på 19 matcher ligger hon trea i SSL:s totala poängliga.

Efter Malmös historiskt första seger mot serieledaren Iksu förra helgen hyllades hon som ”världens bästa spelare, utan tvivel” av lagkamraten Ellenor Bengtsson-Wester i en intervju med Sydsvenskan.

– Haha, jag läste det och det är självklart jättekul när folk i min omgivning tycker så. Jag tycker att ”Ella” är en fantastisk spelare, vi har spelat ihop sedan vi var små knattar och hittar varandra i sömnen.

Håller du med henne?

– Nej, bäst i världen tycker jag inte, det finns många som är bättre än mig.

Ellen Rasmussen. Foto: Bildbyrån

”En jäkligt trygg uppväxt”

Ellen Rasmussen fortsätter:

– Men det är klart att man vill vara bäst, och jag siktar på att bli bäst i världen. Men jag siktar också på att ta ett SM-guld. Karriären är lång och jag har många år på mig att uppnå mina mål.

Det är tydligt att landslagsspelaren inte bara tycker att det är viktigt att vinna, det är viktigt att vinna med Malmö FBC.

– Eftersom jag har spelat här hela min innebandykarriär, fått all spelarutbildning här och även en jäkligt trygg uppväxt med kompisar och hela den biten är jag tacksam för vad Malmö FBC har gjort för mig.

Hur lång tid har du kvar på kontraktet?

– Det var någon i laget som frågade mig samma sak, men jag är faktiskt inte helt säker, jag har inte så bra koll på det där. Min bror (Axel Rasmussen, spelare i Höllviken) är min manager, det är han som har koll. Men jag tror att det är en säsong till efter den här.

Vill aldrig lämna Malmö

Trots att hon benämns som världens bästa innebandyspelare, har en given plats i det svenska landslaget, ligger i toppen av poängligan och bara ser ut att bli bättre så finns det inget som lockar med en flytt utomlands eller till en större klubb, berättar hon.

– Jag känner mig alldeles för trygg i Malmö för att lämna, det är inget jag känner att jag vill flytta ifrån. Jag tror också så pass mycket på vårt lag att vi ska kunna nå SM-guldet inom något år. Jag vill visa andra att det går, att man inte behöver flytta till ett annat topplag, det går att vinna här också.

Planerar du att avsluta karriären i Malmö?

– Det är jag helt säker på att jag kommer att göra.

Tror du att du kommer att spela i Malmö hela karriären?

– Jag är 100,1 procent säker på det, jag kommer aldrig att spela någon annanstans.

Ellen Rasmussen bär Malmö FBC på sina axlar. Foto: BILDBYRÅN

Pluggade under hela VM

Vid sidan av innebandyn studerar innebandystjärnan vid Malmö universitet. Hon gick tidigare på lärarutbildningen, men har nu bytt till tekniskt basår utan att hon vet exakt vilket jobb hon vill söka sig till i framtiden.

– Det har funkat ganska bra hittills. Men det var lite tufft under VM när jag missade tre veckor i skolan. Jag fick plugga mycket under VM, den biten hade jag gärna skippat. Jag fick plugga under den mesta fritiden vi hade.

Jag antar att du helst av allt hade velat kunna leva på innebandyn?

– Det hade självklart varit en dröm, men man får vara realistisk. Det finns tyvärr inga fulltidsproffs här. De hade kunnat dela med sig lite av sina miljoner.

Vilka är ”de”?

– Fotbollsproffsen. Zlatan hade kunnat ge mig en miljon så hade jag kunnat leva på det resten av min karriär, han hade kunnat vara lite schyst och göra det.

”Ganska lång bit kvar”

Rasmussen säger att hon är övertygad om att daminnebandyn hade utvecklats i högre fart om bara de ekonomiska förutsättningarna hade varit bättre, och om spelarna inte hade behövt ha ett annat jobb till vardags.

– Det hade gynnat innebandyn generellt om alla hade kunnat leva på sin sport på heltid. Både tränare och spelare hade höjts av det, kvaliteten hade blivit bättre. Men tyvärr är vi inte där i dag.

– Jag tror att det är ganska stor skillnad mellan olika klubbar, vad de har för ekonomi och hur seriösa de är. Det går att rätt håll, men det är nog ganska lång bit kvar. Det är nog inget jag kommer att få uppleva under min karriär.

Hur känns det när du tänker på det?

– Man spelar innebandy för att man älskar innebandy, inte för att tjäna miljoner. Vi spelare vet om hur situationen är. Manliga fotbollsspelare tjänar miljarder i veckan, varför så stor skillnad? Det är orättvist. Men vi vet om situationen och klubbarna gör sitt bästa, säger Ellen Rasmussen.

Malmö FBC möter tabellåttan Karlstad under lördagen.