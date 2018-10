Växjö Lakers har haft förtvivlat svårt att få in pucken i mål under säsongsinledningen. I torsdags blev det en förkrossande förlust i derbyt mot HV71 och var efter nio spelade omgångar det lag i SHL som gjort minst mål.

Det är man fortfarande.

Detta trots att de regerande mästarna fick in fyra mål borta mot Mora under lördagen. Växjö kopplade greppet om matchen redan i den första perioden, då de under två produktiva minuter, fick in två mål bakom Christian Engstrand i hemmamålet.

Växjö vann med 4-1 mot Mora

Först genom Roman Horak, sen genom Linus Fröberg.

I den andra perioden reducerade Mora då Viktor Amnér hittade Emil Aronsson – som satte sitt tredje mål för säsongen. Men närmare än så kom aldrig dalalaget.

I den tredje perioden skickade Janne Pesonen in sitt första mål för säsongen och när Växjö fick chansen i spel fem mot fyra ett par minuter senare kom också det andra.

Pesonen spelades fram av Joel Persson och fastställde slutresultatet 4-1.

– Vi har kämpat med målgörandet och försökt jobba med det. Det här var en bra kväll för oss, men vi är inte där än, säger Pesonen till C More och fortsätter:

– Det var en tuff match. De (Mora) hade sina lägen i första men Viktor var grym i målet. Sen kom vi in i matchen mer och fick in ett par mål. En bra seger.

Moras Michael Haga:

– Vi släpper till för mycket och måste skjuta mer när vi får lägen.

Växjös tränare Sam Hallam har den senaste tiden uttryckt oro för sitt lags oförmåga att göra mål.

– Det är klart att vi behöver göra mer mål och jag är orolig hela tiden, sa Hallam förra veckan.

Nu är han lite lugnare.

– Vi hade jäkligt bra attacker mot Moras mål när vi kom in deras zon, säger han till C More.

