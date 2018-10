Luleå kom till Vida arena med tre raka segrar i ryggen. Det var också gästerna som inledde matchen bäst, och redan efter tre minuter kunde Nils Lundkvist skicka in ledningsmålet. Växjö radade upp chanser, men Niklas Rubin höll tätt i Luleå-kassen under den första perioden.

Men redan två minuter in i den andra perioden kvitterade Austin Ortega. Ställningen var fortsatt lika efter 40 minuters spel – men Pontus Holmberg gav Växjö ledningen efter mindre än en minut in i tredje perioden.

Luleå pressade på rejält för att försöka kvittera – och fick flera fina lägen. Men när Johan Harju drog på sig en utvisning med mindre än tre minuter kvar såg hoppet ut att vara ute för gästerna. Samtidigt fick Austin Ortega två minuter för slashing bara sekunder senare – och dramatiken levde igen.

Växjö besegrade Luleå på övertid

Luleå tog ut målvakten för att få till extra tryck – och då slog Emil Larsson till.

Ställningen var 2-2 efter full tid och matchen gick till övertid.

Där kunde Växjö avgöra direkt, när Linus Högberg fick till ett perfekt avslut bakom Rubin i Luleå-kassen.

– Det är starkt att någonstans få in en kvitteringspuck, men det är tråkigt att det skulle sluta så här, säger Emil Larsson i C More.

Hallam: ”Kommer du ihåg det?”

Växjö-tränaren Sam Hallam var belåten med sitt lags insats.

– Det är spel mot ett mål i 50 minuter, så jag är supernöjd. Jag tycker att i stort sett gör vi en fantastisk insats. Men det blir lite ängsligt sista tio, säger han i C More.

C Mores reporter Patrik Westberg presenterade sedan ett resonemang för Hallam om att lagets spelare blev något vassare i den andra perioden, jämfört med första, och frågade guldtränaren om han höll med.

– Det är enkel psykologi, svarade Hallam.

– Vad hände i början på andra perioden? Kommer du ihåg det? Vi dödar en utvisning och gör ett mål. Och så får vi självförtroende och ett flow i det. Det är små saker i matcherna som fyller på där, vi får en boost och vi ser vilken förbannat bra hockeylag vi är.

