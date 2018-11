En skada i låret har hållit anfallaren borta från spel i månader under hösten.

På torsdagen var Carlos Strandberg med från start i Malmö FF för första gången sedan augusti, när laget ställdes hemma mot Örebro – och då slog han till med ett fint mål.

I den 29:e minuten lyfte Anders Christiansen in bollen i straffområdet, och där kunde Strandberg rusa in och skicka in den på volley.

Dessförinnan hade Marcus Antonsson gjort 1-0 för Malmö.

Malmö FF vann till slut med 4-0 efter mål av Romain Gall och Eric Larsson – och drömmen om spel i Europa lever fortfarande.

”Tråkigt att vara borta”

Senast Örebro vann en match i allsvenskan var en månad sedan. Laget ligger kvar på en niondeplats i tabellen, och har sedan tidigare säkrat kontraktet inför nästa säsong.

Så här sa Carlos Strandberg om sin comeback i halvtid till C More.

– Väldigt kul att vara tillbaka på planen igen med grabbarna. Det är tråkigt att vara borta så länge, speciellt när det går bra för laget. Men jag har tränat på hårt och nu är jag tillbaka.

När Kvällsposten träffar Strandberg efter matchen säger han:

– Det är tuff konkurrens och om man vill spela så får man ta tillvara på chansen. I dag tycker jag att alla som ute spelat så mycket tog väldigt väl tillvara på chansen, gjorde sitt bästa och lyfte laget.

Hur ser du på din konkurrenssituation?

– Jag har precis kommit tillbaka från en skada och är glad att jag fick 80-nånting i dag.

Det är du, Markus Rosenberg, Marcus Antonsson och Guillermo Molins som är på väg tillbaka. Har du varit med om en så bra allsvensk anfallsuppställning?

– Nej, inte riktigt. Vi har riktigt duktiga anfallare här och det är tuff konkurrens. Vi får se hur mycket man spelar och vilka som spelar. Men jag är lycklig här och det får mig att bli en bättre fotbollsspelare.

Vad tycker du att Hammarbys och Häckens spelare borde känna nu när ni flåsar dem i nacken?

– Det är väl som vanligt. Vi började inte säsongen så bra men vi har alltid legat och jagat folk. Det är så det är. Jag tycker att vi spelar rätt bra fotboll. Det är några matcher kvar och vårt mål är att vinna dem. Sen får vi se hur det slutar.

Hur rädda borde de vara för er?

– Jag vet inte. De har också riktigt bra spelare. Titta på Paulinho som gjort 20 mål. Det är duktiga lag med duktiga spelare. Vi får ta match för match och inte fokusera på vad andra gör, tycker och tänker.

Antonsson: ”Fokuserar på vårt”

Strandbergs anfallspartner Marcus Antonsson hyllade samarbetet mellan de båda.

– Jag tycker att vi hotade väldigt bra bakom dem och skapade stora problem för dem i första halvlek.

Hur kändes det för egen del?

– Jag känner mig i väldigt fin form nu. fantastiskt med 4-0 och vi gör en riktigt bra prestation.

Hur borde Häcken och Hammarby känna nu?

– Vi fokuserar på vårt. Vi måste vinna våra matcher. Sen möter de varandra men vi kan inte riktigt påverka vad som händer i de andra matcherna. Det är bara fullt fokus på att vinna vårt och hoppas att det räcker.

