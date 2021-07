Storklubbar uppges vara på jakt efter Robin Olsen

Robin Olsen har hyllats för sina insatser under fotbolls-EM. Nu ryktas det om att flera europeiska storklubbar fått upp ögonen för den 31-åriga svensken, som för tillfället tillhör AS Roma men som under säsongen varit utlånad till Everton i Premier League.

Vilka klubbar är det då som ska ha visat intresse för Olsen?

Enligt Sportitalia rör det sig om franska mästarna Lille, West Ham och spanska Real Sociedad. Skulle det bli en flytt till den senare klubben, skulle Olsen bli lagkamrat med en annan svensk landslagsman som övertygat under EM-turneringen – Alexander Isak.