”Känns som att det är meningen med livet”

Sofia Arvidssons aktiva tenniskarriär är över sedan två månader tillbaka. Inför en resa till Los Angeles berättar hon för Kvällsposten om sin nya längtan - efter familj och kärlek.

– Mina kompisar tycker att jag blivit mycket mer social, och det är ju bra. Sedan är det klart att det är en stor dröm att skaffa familj en dag, men det är ju inget man kan få på beställning.

Nu börjar den där drömmen närma sig verklighet.

I lördags lät den forna tennisstjärnan omvärlden få veta att tillökning är på gång, med ett kort men skojfriskt inlägg på sociala medier.

– Haha, ja det känns lite sjukt faktiskt! säger Sofia Arvidsson, när Kvällsposten ringer upp.

– Det känns lite som att det är meningen med livet. Sedan är det förstås aldrig något man kan ta för givet, men det ska bli väldigt roligt.

Nära nog exakt fyra år har passerat sedan Sofia Arvidsson kände att det var dags för något annat än tennisspelande hela dagarna och avslutade sin framgångsrika karriär. Hon har landat i en ny vardag hemma i Halmstad - där den största skillnaden mot förr är att hon numera inte är på resande fot två hundra dagar om året.

– Jag har alltid bott här i Halmstad och planen är nog att alltid fortsätta med det. Det är skön stämning och nära till familjen, säger hon.

Men ...

– Det värsta är de långa vintrarna, som kanske inte är jättecharmiga. Jag är ju van vid att åka till Australien i december och har alltid tänkt att ”så farligt kan det ju inte vara” när folk klagat på den långa vintern. Men ... det har jag erkänt nu, att det är en period där som är lite mörk.

”Det går jag ut med först nästa vecka...”

Men bara för tenniskarriären är vigd åt historieböckerna innebär det inte att Sofia Arvidsson helt och hållet släppt sitt stabila grepp om sporten.

Hon arbetat numera som turneringsdirektör för Swedish Opens damsida.

– Förra året var mitt första och det var väldigt roligt att få arbeta bakom ett event. När man är idrottare kommer man till ett serverat bord och det är först nu som jag ser hur mycket arbete det finns bakom allting som jag har fått vara med om, säger Sofia Arvidsson, och tillägger något hemlighetsfullt:

– Sedan har jag ett annat uppdrag på gång också. Men det ska vi gå ut med först nästa vecka (vecka 10), så det kan jag inte säga något mer om nu.

När Sofia Arvidsson nådde toppen av sin karriär var hon rankad 29 i hela världen. Hon slog igenom som professionell tennisspelare 1999 och vann efter det 2 WTA-titlar och 20 ITF-titlar.

Hon var blott 32 år gammal när hon till sist kände att motivationen inte längre var densamma och lade av.

– Tennisen var något som jag levt genom så länge att omställningen blev väldigt stor. Jag hade väl spelat i 16 år och skulle ge mig in i en annan värld - det var inte lätt och det blev ett stort tomrum, säger hon.

– Men det är kul att jag har lite olika saker som håller mig sysselsatt. Men det är inte alltid lätt att veta vad jag vill göra, men jag har fått prova på lite olika saker redan.

Johan Brunström, Sofia Arvidsson, Robert Lindstedt, i samband med en presskonferens i anslutning till OS 2012. Ett av Sofias två olympiska spel. Foto: NILS JAKOBSSON / © BILDBYRÅN

”Tennisen är väldigt långt framme”

Det finns fortfarande vissa ekonomiska skillnader mellan manliga och kvinnliga tennisspelare. Enligt The Guardian tjänade 70 procent av herrarna inom topp-200 mer än sina kvinnliga motsvarigheter för två år sedan.

Men samtidigt är ofta prispengarna helt jämställda - och tack vare sin långa elitkarriär byggde Sofia Arvidsson upp en trygg ekonomisk grund att stå på, även nu när racket är undanstoppat på hyllan.

– Pengarna gjorde ju att jag hade en möjlighet att ta ett tag och verkligen tänka efter. Det är inte alla som får en sådan chans, det är ganska få förunnat och det var ganska skönt att känna att jag hade mycket tid över där jag kunde ta det lugnt och tänka till, säger hon.

Redan på 70-talet tog Billie Jean King strid för kvinnliga tennisspelare. Hon tjänade en bråkdel av vad hennes manliga motsvarigheter drog in på sporten - och utmanade därför den forne världsettan Bobby Riggs till en match: Battle of the Sexes.

En match som King vann, och som kom att förändra hur omvärlden såg på kvinnliga tennisspelare.

Matchen blev dessutom filmatiserad för tre år sedan.

– Tennisen är väldigt långt framme i de här frågorna och det är tack vare ett par kvinnor som tog den striden en gång i tiden. Det var en viktigt strid, men diskussionen kommer vara evighetslång. Jag tycker själv det är viktigt och jag tycker det är kul när killar tar ställning för jämlikhet, säger Sofia Arvidsson, och slår fast:

– Man ska komma ihåg att det krävs så otroligt mycket för att hålla på med en idrott och oavsett kön lägger man ner precis lika mycket tid. Men en kvinna kommer kanske aldrig hoppa lika högt eller springa lika fort som en man. Men det beror på generna.

Sofia Arvidssons karriär i korthet WTA-titlar Memphis: 2006, 2012. ITA-titlar Joué-lès-Tours: 2007 Zagreb: 2008 Båstad: 2007 St. Paul: 2007 Pruhonice: 2003 Eugene: 2003 Glasgow: 2003 Southampton: 2002 Stockholm: 2001 Sunderland: 2001 och 2005 Olympiska spel London 2012: 9:e mixad och 33:e damsingel. Peking 2008: 17:e damsingel. Visa mer Visa mindre

Sofia Arvidsson i rollen som sportchef för förra sommarens Swedish Padel Open Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

”Alltid älskat att tävla”

Med sin elitkarriär lagd åt sidan har Sofia Arvidsson fått en chans att prova på en ny sport: padel.

Och i padelburen har det gått riktigt fint för den numera 36 år gamla hallänningen. Så pass fint att hon redan har tävlat i Swedish Padel Open - och har en ny match inplanerad inom kort.

– Jag har alltid älskat att tävla, men jag går inte in i padel på samma sätt som tennisen. Jag kommer bara spela matcher och kommer aldrig direkt träna. Jag gör det för att det är kul. Men redan nästa helg blir det SPT-tävling i Helsingborg.

Du ska inte göra som Markus Rosenberg och Zlatan Ibrahimović och investera i din egen padelanläggning?

– Nej, det känns som det tåget nog redan har gått, det finns ju redan många. Men det är kul att det är en sport som växer, det får inte minst barn och ungdomar att röra på sig. Det är bara kul med nya sporter!

För egen del så här fyra år efter avslutad karriär, finns det något minne som sticker ut extra mycket?

– Ja ... Jag började väl uppskatta allt jag fick vara med om först under slutet på karriären, men nu när jag tänker tillbaka så tänker jag mest att jag levt ett gott liv och att jag levt ett roligt liv, säger Arvidsson, och fortsätter:

– Det är ganska få förunnat att få åka runt i hela världen och göra det man tycker är roligast. Jag är väldigt tacksam över att ha fått göra det som jag älskar mest. Men det är klart, jag vann ju mina två WTA-titlar i Memphis i singel så det är klart att Memphis har en speciell plats i mitt hjärta.

