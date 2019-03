Ställningen var 2-0 i slutet av den andra perioden mellan Malmö och Rögle när det hettade till rejält.

Rögles Matt Carey stod för en tuff tackling på Malmös Carl-Johan Lerby, som föll till isen och fick ledas ut i omklädningsrummet.

Satsningen ledde stor ilska i Malmö-lägret, och Carl Persson började bråka med Nils Höglander. Det hela utvecklade sig till ett riktigt slagsmål, och duon fick var sin 2+2:a.

Matt Carey fick matchstraff för sin tackling på Lerby.

– Den tar rakt in i kroppen på honom, men jag ser inga armar uppe. Jag kan inte reagera på att tacklingen är speciellt ful, det tycker jag inte, säger experten Niklas Wikegård i C More.

Kaosperiod mellan Malmö och Rögle i SHL

Utvisningarna på Persson och Höglander kvittades, och Malmö fick spela i numerärt överläge i fem minuter.

Perioden kantades av flera utvisningar, och totalt delades 20 utvisningsminuter ut – plus matchstraffet på Carey.

Den andra perioden avslutades med att Rögle-tränaren Cam Abbott hade en hätsk diskussion med domarna – som han tyckte hade missat en straff.

Abbott vred en skärm i båset mot domarteamet, för att visa tv-bilder som han tyckte bevisade att Malmös Marcus Björk hade hög klubba när han hindrade en fri Simon Ryfors från att reducera.

– Det är solklar straff, säger Wikegård i C More.

– Det är straff, jag är säker på att han är besviken med sitt beslut. Men det är sådant som händer, säger Cam Abbot.

Efter mål av Max Görtz och Marcus Björk punkterade Henrik Hetta derbyt när han rundade sin back och fri stänkte dit trean i slutet av matchen.

