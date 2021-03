Den femte innebandykvartsfinalen mellan Falun och Helsingborg hade kommit halvvägs när allt hände på en och samma gång.

Helsingborgs Andreas Lindholm stormade framåt i en snabb spelvändning när han stoppades av Faluns back Emil Kalentun och blev liggande på golvet.

– Det är absolut inget fult. Han får den från blindside och det är olyckligt, säger Helsingborgs lagkapten Oliver Johansson i SportExpressen Play.

Bara sekunden senare låg Emil Kalentun på marken. Sänkt av Helsingborgs Gustav Svensson.

– Det är två tuffa situationer som är svåra att behandla. Gustavs händer ju inte om den första inte händer, säger Jonathan Nilsson.

Jonathan Nilsson om matchstraffet

Det var Jonathan Nilsson som straffades hårdast i det efterföljande tumultet då bägge lagens spelare flög in från båset.

– Jag tycker det är sinnessjukt att vi drabbas hårdare, säger Oliver Johansson.

Jonathan Nilsson:

– Jag får det beskrivet att jag springer in först från bänken. Men det är inte sant. Det är sex, sju Falunspelare som kommer in mot Gustav. Då måste vi få gå in och ta bort deras spelare och stå upp för en lagkamrat.

Jonathan Nilsson tilldömdes matchstraff 2, vilket betydde färdigspelat i denna match och avstängd i efterföljande.

Men varför han fick det var svårt att uppfatta i SportExpressen Plays sändning.

– Det som händer är att jag delar ut en knuff på han (Kevin Landgren) som medvetet har satt sin klubba mot mitt skrev två matcher i rad. Det är ingen olyckshändelse utan han gör det medvetet. Jag tycker inte är okej och reagerar som jag gör. Domaren dömer det som handgemäng, vilket är helt obegripligt.

Handgemäng ska ge matchstraff 2, enligt regelboken.

Frågan är vad som klassas som handgemäng.

– Min knuff är inget handgemäng. Det är en knuff som händer i alla slutspelsmatcher och även i grundserien ibland också. Får målvakten ett slag på fingrarna är det knuffar som delas ut efteråt. Det är standard.

”Tungt så klart, domarna har inte koll”

Jonathan Nilsson missar nu den sjätte SM-kvartsfinalen hemma i Helsingborg på tisdag, även om han önskar att beslutet kan ändras.

– Det är tungt så klart. Domarna har inte koll på situationen och läget. Man kan ju anmälas i efterhand så då borde det gå att korrigera sådana här grejer när det blir fel också. Det här blir en otrolig bestraffning för vårt lag.

Varken Emil Kalentun eller Gustav Svensson fick något straff för sina tacklingar. Kevin Landgren fick 2+2 för hårt spel.

Hur mycket börjar ni och Falun ogilla varandra nu efter fem matcher på kort tid?

– Nej… Det är en tuff serie med mycket fysiskt spel. Klart det blir känslor när man är i ansiktet på varandra varannan dag, men det ska inte gå över gränsen, säger Jonathan Nilsson.

Falun vann lördagens match med hela 12-5 efter sju poäng av landslagsforwarden Omar Aldeeb.

Jonathan Nilsson är inte uppgiven.

– Vårt lag är en stark grupp. Stensäkert kommer vi tända till och göra det otroligt jobbigt hemma i Helsingborg och göra allt för att få till en game 7 i Falun. Vi ska vinna två matcher till och vi har klart för oss vad vi ska göra.

SM-SLUTSPELET I INNEBANDY HERR Storvreta-Växjö 3-1 Kalmarsund-Linköping 4-1 Falun-Helsingborg 3-2 Mullsjö-Dalen 2-2 DAM Thorengruppen-Malmö 2-0 Pixbo-Rönnby 2-0 Endre-Täby 1-0 Sirius-Kais Mora 0-1 Visa mer