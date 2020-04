Egentligen var det slut med OS-satsningar för Ida Marko-Varga redan efter mästerskapet i London 2012. Hon var då på väg att få sitt första barn, och med det skulle elitkarriären avslutas och vigas åt historieböckerna.

Men så kom suget tillbaka, och visst var simmerskan från Staffanstorp tillbaka i bassängerna lagom till OS i Rio de Janeiro fyra år senare.

Förra sommaren kom nästa comebackbesked - efter ett fint SM meddelade Ida Marko-Varga att hon var redo för ett femte OS, i Tokyo sommaren 2020.

– Det är jätteviktigt för mig att resan till OS är rolig, men samtidigt känner jag att jag verkligen har en chans att nå dit och den chansen måste jag ta, sa simmerskan till Kvällsposten i september.

Men det var innan coronakrisen slog till med full kraft.

Innan alla tävlingar ströks ur schemat.

Innan sommarens enorma OS-fest i Japan sköts upp ett helt år, till sommaren 2021.

– Jag påverkas ganska mycket av att OS har blivit uppskjutet. Jag har bara sponsorer fram till augusti och jag var överens med min klubb fram till sommaren. De delarna är jag beroende av för att kunna göra en OS-satsning, säger Ida Marko-Varga.

”Återstår att se ...”

Såväl i Sverige som utomlands har det nya coronaviruset kastat omkull vardagen - och en rad verksamheter och företag går på knäna på grund av den rådande viruspandemin. Arbetsförmedlingen beräknar att arbetslösheten kommer nå en topp på tio procent redan till sommaren.

– Många företag drar in på det mesta just nu. I de här tiderna är kanske inte sponsring vad de satsar på allra mest. Tvärtom, det är kanske vad företagen drar in först, säger Ida Marko-Varga, och konstaterar krasst:

– Det återstår att se om företag är villiga att stötta mig ett år till.

Men förutom de rent ekonomiska aspekterna finns det mer som spelar in kring om det verkligen blir en femte satsning mot OS eller inte.

Ida Marko-Varga har hunnit bli 34 år. Hon driver eget företag, arbetar 80 procent och har på senare år blivit mamma till två barn.

– För min del handlar det om motivationen också. Jag har ju blivit lite äldre, säger Ida med ett kort skratt, och berättar:

– Förbundskaptenen skickade ut ett meddelade nyligen och skrev ”försök se er karriär långsiktigt.” Då tänkte jag, ja det gör jag i för sig, men jag är inte så ung längre. Dessutom har jag familj med två barn.

– Det är klart att jag ser min karriär långsiktigt. Men kanske inte på samma sätt som en 20-åring gör.

Hur är känslan just nu då, tror du att det blir ett femte OS?

– Känslan är faktiskt att det är svårt att ta ett beslut just nu. Jag avvaktar lite och sedan får vi se vad som händer med corona, om det börjar lätta redan i sommar med tävlingar och sådant. Eller om det blir helt dött.

”Har ett stort ansvar”

Allra tidigast tror Ida Marko-Varga att hon kan landa i ett någorlunda slutgiltigt OS-besked till sommaren. Men det kräver i så fall att coronapandemin dämpas i omfattning.

Innan dess fortsätter hon träna mer eller mindre obehindrat.

– Jag kan nästan träna på helt som vanligt, jag påverkas nästan ingenting. Bassängerna är öppna, säger hon.

– Jag går till gymmet när det inte är så mycket folk där.

Vad gör du då om företagen säger till sommaren att ”jo men visst, vi kan stötta en femte OS-satsning”?

– Ja, då blir det nog av. Men eftersom jag har två barn har jag ett stort ansvar även där. Innan jag tar något beslut måste allting falla på plats.

”Det är ändå tufft”

I en intervju med Kvällsposten berättade stavhoppsstjärnan Angelica Bengtsson att hon är i full färd med att söka sommarjobb eftersom såväl OS som alla tävlingar är inställda, och därmed hennes möjligheter att dra in pengar på sin idrott.

Något tillfälligt sommarjobb ser det däremot inte ut att behöva bli för Ida Marko-Varga.

– Jag är anställd och har jobb på 80 procent inom simklubben (Poseidon i Lund). Sedan har jag eget företag. Även om några föredrag har blivit inställda går det att lösa ibland ändå. Jag ska hålla ett webbföredrag inom kort, säger hon.

– Men samtidigt är det ändå tufft. Vi är tävlingsmänniskor och vill alltid tävla, det är därför vi går mot ett OS. Det är därför jag tappar motivationen lite, jag vill tävla och det är det som driver mig.

– Jag vill utmana mig själv och det är klart att det inte är så roligt just nu, när jag inte får tävla någonting, avslutar Ida Marko-Varga.