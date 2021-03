Pumpade in pengar i Österlen – bolaget krävs nu på en miljon

Det var i höstas nya division-1-klubben Österlens FF fick högst oväntad ekonomisk hjälp av investerarna Alexander Huhtinen och James Roselin.

Med en sensationell värvning av Freddy Adu, en amerikansk spelare som en gång stämplades som ”den nye Pelé”, blev den lilla klubben en snackis i hela fotbolls-Sverige. Samtidigt målades en vision upp om Österlen som allsvenskt lag 2025.

Innan dess hade Malmöduon även tagit sig in i travsporten och blivit ett av sportens mest storsatsande travstall med över 30 hästar, varav flera välstammande i miljonklassen.

Huhtinens och Roselins framfart gav snabbt eko. En framgångssaga från ingenstans. Bakom duons investeringar i både fotbollen och travet står bolaget Sagari, som ägs av investmentbolaget Victoria Invest – där Alexander Huhtinen först är styrelseordförande och James Roselin vd.

Freddy Adu blev en omtalad värvning för Österlens FF. Foto: BILDBYRÅN

Skatteskuld på nästan en miljon

Nästan alla bolag som Alexander Huhtinen och James Roselin är involverade i är relativt nystartade. Men väldigt snabbt kommer mycket pengar in i bilden. Personer med insyn berättar om dyra bilar, fester och lyxliv.

Investmentbolaget Victoria Invest lockar investerare bland annat genom telefonförsäljning av sina egna aktier till privatpersoner. Enligt bolagets säljidé är planen börsnotering och då ska investerarnas satsade pengar växa.

Men framgångssagan hackar. Flera personer med insyn beskriver läget som oroligt och nu krävs Victoria Invest på en skuld på 955 619 kronor av Skatteverket. Skulden ligger nu hos Kronofogden och ska betalas senast den 27 mars, annars riskerar bolaget utmätning.

Samtidigt har flera förändringar skett i bolagen.

Alexander Huhtinen lämnade ordförandeskapet i Victoria Invest i början av februari och sedan den 8 mars står James Roselin som ledamot i styrelsen och Selver Beganovic är suppleant. Sedan början av mars är James Roselin också huvudman för bolaget.

Alexander Huhtinen har även lämnat Sagari, där han bland annat varit ordförande.

Vidare har två revisorer lämnat bolagen senaste halvåret.

”Utlovade guld och gröna skogar˝

I höstas valde Per Ranstam från Revisorsgruppen i Malmö först att själv hoppa av uppdrag för både Victoria Invest och Sagari med skälet att bolaget uppgett att de hade för avsikt att byta revisor, men när det inte skedde valde han själv att hoppa av.

Och i våras valde en ny revisor att hoppa av med förklaringen ”kommunikationsproblem”.

Sagari har även haft en skuld på 276 000 kronor hos Kronofogden sedan den 6 mars. Den reglerades dock den 23 mars.

En aktieägare som blivit uppringd av säljare på bolaget och som köpt ett större antal aktier för mellan 25 öre och fem kronor har börjat ana oråd:

– De utlovade guld och gröna skogar och avkastning på mina pengar men jag har inte sett någon börsnotering eller något.

En annan av de större aktieägarna uttrycker å sin sida mer tillförsikt:

– Jag är medveten om att det här en riskfylld satsning. Men jag tror på det här.



Han var i Malmö i somras på bolagsstämman efter att köpt aktier för 1 krona styck. Investeraren berättar att bolaget satsat på ett företag som framställer alkoholfri öl, ett leksaksföretag, investerat i hästar samt transporter till flygplatser.

Österlens FF under en träning förra året.

Sålt av hästar från Sagari

Victoria Invest har också tvingats sparka flera säljare senaste månaderna, med anledning av ”arbetsbrist”. Investeraren tycker att beslutet är bra.

– Bolaget hade för många anställda. De skulle sälja aktier i bolaget men sålde inte tillräckligt många aktier. Nu har de sagt upp säljare.

Men enligt uppgifter till Kvällsposten känner tidigare säljare sympatier för investerarna i dag samtidigt som de själva ger uttryck för att ha invaggats i en falsk tro på framgång.

Sportsatsningarna ger inte heller eko längre.

Sagari AB äger i nuläget endast 18 travhästar enligt Svensk Travsport. Vid närmare granskning står det dock klart att fem av Sagaris tidigare hästar i slutet av februari/början av mars bytt ägare till Huhtinen Financial Services AB, och fem andra hästar bytte samtidigt ägare till James Roselin Financial Services AB. Flera av hästarna som Huhtinen/Roselin varit involverade i har också under det gångna året bytt tränare.

Exakt hur dessa ägarbyten gått till är oklart.

Oklar fotbollssatsning

Investeraren som Kvällsposten talat med bekräftar att han fått information att bolaget inte längre äger lika många hästar. Hans uppfattning är att försäljningen av hästarna gjorts för att bolaget ska få in mer pengar.

Samtidigt har satsningen i Österlens FF stött på problem. Sportchefen Malik Sesay och assisterande tränaren Jörgen Pettersson – som båda kom i höstas – har tvingats sluta och klubben har brutit kontraktet med prestigevärvningen Freddy Adu.

I dagsläget finns inte heller några spår av Malmöduons satsning på Österlen FF:s hemsida och när Kvällsposten når klubbens ordförande Tom Ekström vill han inte svara på om samarbetet fortgår.

– Jag svarar inte på någonting, säger han och lägger på luren.

När Kvällsposten försöker nå Alexander Huhtinen och James Roselin ringer bolagsjuristen Jennie Metz Abrahamsson och vill ha frågorna per mejl.

Svaren blir kortfattade – om skulden:

”Vi är inte det enda bolaget som drabbats av covid-19. Skulden kommer vara löst tills den 27 mars.”

Två revisorer har valt att lämna era bolag, varav den sista anger kommunikationsproblem som anledning. Kommentar?

”Vill du veta mer om anledningen så kontakta dem.”

Man anger också att samarbetet med Österlen fortlöper enligt avtalet och att man inte har något fast datum för börsnotering, men att man kommer lista bolaget vid rätt läge.

Om hästarna som gått över till deras respektive bolag skriver man:

”Självklart har vi betalt för dem.”

Jennie Metz Abrahamsson uppger också att Alexander Huhtinen inte har någon roll i Victoria Invest i dag men under samtalet refererar hon till ”de”, vilket hon sedan förklarar med att de fortfarande har tät kontakt.

Victoria Invests hemsida går inte heller att komma in på längre – den är numera lösenordsskyddad.