Pannie Kianzad inför nya stormatchen: ”Tufft test”

Redan för en dryg månad sedan kritade Pannie ”Banzai” Kianzad under sitt helt nya avtal med UFC. Där och då var hennes match mot Sijara Eubanks bokad och klar – men det dröjde till sent under onsdagen innan Pannie berättade på sin Instagram om det kommande stormötet.

Matchen blir den sjätte att gå av stapeln i UFC Apex i Las Vegas, den 19 december.

– Jag och Eubanks känner till varandra väl, jag har många vänner som har mött henne. Hon hade varit ett bra namn att vinna mot. Jag ser verkligen fram emot detta, vi har tränat riktigt hårt, säger Pannie, som är på väg till Stockholm för att ordna sitt arbetsvisum när Kvällsposten når henne.

Det låter ju bra att du haft vänner som mött henne, så kan du få lite tips?

– Ja, definitivt. Men jag vet redan vad hon är bra och riktigt bra på, och vad jag behöver göra bättre. Detta kommer bli ett tufft test, måste jag få säga.

”Tror ändå hon är favorit”

Pannie Kianzad kommer närmast från två raka vinster. Dels mot Jessica-Rose Clark och dels mot Bethe Correia. Samtidigt förlorade Sijara Eubanks sin senaste holmgång i UFC.

– Men jag tror ändå att hon är favorit, även om det bara gäller på papperet. Hon är ett rätt stort namn och hon har mött bra motståndare, säger Pannie, och fortsätter:

– Jag har vunnit två i rad och det sätter lite press på mig. Skulle jag vinna tre i rad skulle det bli en helt annan grej, för då börjar det redan snackas om vem som har vunnit flest i rad. Men jag besväras inte av pressen, jag gillar att åka över till motståndarnas hemmaplan och fajtas där.

Hur kommer själva resan till Las Vegas fungera?

– Det kommer bli lite krångligare än vanligt eftersom vi får sitta i karantän i två dagar när vi åker över. Men det kunde varit värre. Jag åker ner med coacher och en träningskompis exakt en vecka innan matchen.

På grund av den rådande pandemin kommer det inte bli tal om någon vistelse i Las Vegas mycket världsberömda och intensiva nattliv, understryker Pannie Kianzad.

– Hade det inte varit pandemi hade jag nog gått ut och sett stan efter matchen. Men nu kommer vi inte gå ut bland köpcentrum eller något sådant. Jag har dessutom redan varit i Las Vegas ett antal gånger.

Kommer fira jul i Arizona

När krutröken väl lagt sig och stormötet mot Sijara Eubanks är avklarat och färdigt väntar en desto lugnare tillvaro för Pannie. Hon kommer stanna kvar i USA stora delar av december, bland annat för att fira jul på riktigt amerikanskt manér.

– Det blir min första jul i USA. Jag och min sambo kommer fira jul i Arizona, av alla ställen. En av våra tränare bor där och har bjudit över oss för en riktig amerikansk jul.

– Jag har aldrig gjort det förr, så det kommer bli intressant, säger Pannie.

Det låter skönt, så slipper du den svenska vintern?

– Ja, det är en aning varmare där borta, avslutar Pannie Kianzad.

