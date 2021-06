”Det har alltid varit en dröm – känns lite sjukt”

Formel E såg dagens ljus för lite drygt sju år sedan.

Till skillnad från sin något mer berömda storebror F1 är är Formel E helt och hållet vigd åt elektriska formelbilar. De allra flesta deltävlingarna går av stapeln på temporära stadsbanor – från Monaco och New York till Valencia och London.

På söndag heter spelplatsen Autodromo Miguel E. Abed, en racingbana utanför den mexikanska miljonstaden Puebla.

– Detta är första gången som Formel E kör på den banan, så det är ingen av förarna som kan den utan och innantill. Det känns som det kan vara en rolig banan där mycket kan hända, säger Joel Eriksson, över telefon från ett hotellrum i Mexiko.

Joel Erikssons eget racingäventyr började mer eller mindre av en slump hemma i Tomelilla. Han fick sin första gokart redan i ung ålder och ganska snabbt stod det klart att han var snabb ute på banorna.

Via ADAC Formel Masters och Formel 4 hamnade Joel Eriksson till sist i tyska DTM och GT Masters, där han under en säsong tävlade mot sin storebror Jimmy Eriksson.

”Börjar inse – det ska hända på riktigt”

Joel blev egentligen en del av Formel E redan förra året, när han utsågs till reservförare hos Dragen / Penske Autosport.

Men det är alltså först under söndagen som den riktiga debuten vankas.

Detta eftersom Nico Müller ska tävla i DTM, och därmed missar söndagens holmgång i Mexiko.

– Det känns lite sjukt att få göra debut i Formel E, det har alltid varit en dröm. Det känns riktigt stort eftersom det är så svårt att ta en plats i den här serien. Det är en jävla efterfrågan, säger Joel Eriksson.

– Men jag har börjat landa i det mer och mer. Jag har varit i väg under två veckor och kört simulator och förberett mig inför detta. Jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Men nu börjar jag inse att det ska hända på riktigt.

Joel Eriksson inför sin tävlingsdebut i Formel E. Foto: SAM BLOXHAM/MOTORSPORT IMAGES/SHUTT / SAM BLOXHAM/MOTORSPORT IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTER

Är den dröm du har att få en permanent styrning i Formel E framöver?

– Ja, precis. Det är det som står högst upp på listan i dagsläget. Allting i vardagen går mot klimatsmartare alternativ, och teamen i Formel E satsar riktigt mycket pengar på det. Formel E växer för varje dag som går.

Joel Eriksson blir i samband med söndagens tävlingsstart den andra svensken att någonsin sätta sig bakom ratten i en Formel E-bil. Mellan 2016 och 2018 skördade IndyCar-stjärnan Felix Rosenqvist framgångar i de elektriska formelbilarna.

”Racingen har tagit enorma steg”

En vanlig tävling pågår under 45 minuter, plus ett varv. Under de allra första Formel E-säsongerna tvingades varje förare byta bil under depåstoppen eftersom batterierna inte hade tillräckligt lång levnadstid.

Så är inte längre fallet – numera görs knappt något depåstopp alls.

– Racingen i Formel E har tagit enorma steg och utvecklats riktigt mycket de senaste åren. Det är jävligt intressant att följa det och att få vara en del av den här världen, säger Joel Eriksson, och fortsätter:

– På vissa av banorna är vi nog uppe i 250 kilometer i timmen, men vi kör på många stadsbanor utan långa rakor och där banorna inte är så breda. Så vi hinner inte komma upp i så höga hastigheter. Det är vridmomentet som är fruktansvärt extremt i Formel E.

I toppen av Formel E dominerar Mercedes, Jaguar och kinesiska DS Techeetah. Joel Erikssons och hans Dragen / Penske Autosport parkerar nästsist i konstruktörsmästerskapet, med 42 insamlade poäng under årets sju första tävlingar.

”Lämnar inte för det är ett dåligt mästerskap”

En vanlig tävlingshelg är det schweizaren Nico Müller och brasilianaren Sérgio Sette Câmara som försöker köra hem nya poäng åt Dragen / Penske Autosport.

– Som team tog vi enormt stora steg under vintern och vi har varit väldigt starka under kvalen i år. Vi har kommit långt om man jämför med vart vi var förra året. Det som fattas numera är i racen. Men det jobbar vi på för fullt, säger Joel Eriksson.

Finns det en oro inom Formel E över att Audi och BMW lämnar serien?

– Alltså, det var helt klart inte bra för mästerskapet. Men vi är inte oroliga över Formel E:s framtid, även om det aldrig är bra när bilmärken lämnar en serie. Det är dålig marknadsföring.

– Men de lämnar inte för det är ett dåligt mästerskap, säger Joel Eriksson.

Söndagens tävlingsstart väntar klockan 22.30. Allra längst fram startar den tidigare Formel 1-föraren Pascal Wehrlein, som var teamkamrat med svenske Marcus Ericsson i klassiska Sauber så sent som 2017.

Joel Eriksson kommer att starta från en fjortondeplats.

– Teamet förväntar sig bara att jag ska göra mitt jobb och ta bilen i mål. Jag ska också känna på bilen och förbättra den, jag ska slita hårt med ingenjörerna. Om det sedan skulle gå bra för mig är det bara en ren bonus, säger Joel Eriksson.

– Ingen förväntar sig att jag ska hoppa in i bilen och vara med i matchen direkt. Formel E är fruktansvärt svårt och annorlunda jämfört med allt annat. Men det är klart, jag sätter krav på mig själv eftersom jag är en tävlingsmänniska. Men nu under helgen får jag nog lugna ner mig lite och inte satsa allt för mycket. Det är inte ”skämmigt” om jag inte hänger med.

Felix Rosenqvist gick vidare från en styrning i Formel E till IndyCar. Är det en målsättning du också har, på lite längre sikt?

– Alltså ... Jo, det finns alltid serier och bilar på min ”bucket list”. Först och främst är det Formel E på min bucket list, men sedan hade det varit jävligt kul att få chansen att prova på en IndyCar-bil, helt klart. Det är de två serierna som finns på min lista.

