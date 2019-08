Efter EM-triumfen i Göteborg för två år sedan landar Peder Fredricson i Rotterdam som en av favoriter i veckans ryttar-EM i Nederländerna.

Men den här gången kommer inte hotet från Harrie Smolders som utmanade Fredricson i Göteborg. Holländarens häst Don VHP Z N.O.P är inte i form.

– Bägge två ska vara i form, det är ännu svårare när två individer ska toppa formen tillsammans, konstaterar Fredricson.

Det mesta talat dock för att svensken har lyckats. All In ska vara redo för mästerskapet och formen ska vara toppad hos ekipaget.

– Jag tog det lite lugnt i början av veckan. Och All In gjorde sin sista tävling förra helgen. Det är för sent att köra konditionsträning nu så vi tar det lite lugnt, så han mår så bra som möjligt.

Kan en häst känna att något stort är på gång?

– Ja, det tror jag. Hästarna som är bra vet när det gäller.

Det låter som att du kan prata med hästar?

– Nej, nej... det tror jag inte. Men All In har varit med några gånger, han vet hur förberedelserna ser ut. Det beror också på hur man tränar. Det handlar om att göra en bra matchning, hästarna ska ha bra kondition och de ska göra tillräckligt med tävlingar så de är starka. Sedan får de ta det lite lugnt. Då landar man förhoppningsvis i en formtopp till mästerskapet.

Hur är det med hästar – äter de speciell kost inför mästerskap?

– Vi ändrar inget. Vi behåller precis samma foder. Hästar är mycket känsligare för foderbyte än vad människor är för kostbyte.

Samma ryttare som tog VM-silver

Förutom Peder Fredricson består det svenska landslaget av samma ryttare som i fjol tog ett VM-silver i lagtävlingen, Malin Baryard-Johnsson, Henrik von Eckermann och Fredrik Jönsson.

Nu siktar de på ny framgång på EM.

– På papperet är det väldigt bra. Men det finns många andra bra lag, som Tyskland. Vi åker med ett bra självförtroende. Vi har haft en bra säsong och det är samma lag som var på EM förra året när vi tog silver. Om alla hästar och ryttare är i bra form har vi möjlighet att ta medalj, säger Fredricson.

Hur ser taktiken ut?

– Vi börjar med en tidshoppning. Där gäller det att se till att alla är bra med. Vi behöver inte vinna, men det gäller att vara på i början så man har en chans att ta en individuell medalj.

– Sedan handlar det bara att hoppa felfria rundor inom tiderna. Så enkelt är det.

Kör du mental uppladdning inför ett mästerskap eller kör du på rutin?

– Man får inte ha för mycket med sig in i mästerskapet som man ska lösa parallellt. Det gäller att man verkligen kan koncentrar sig på uppgiften när man kommer dit. Man måste kunna koppla av och på, gå in och fokusera och hitta rätt energi. Det finns ingen brist på energi, men allt går inte av sig självt.

– Ibland måste man jobba för att hitta rätt fokus, säger Peder Fredricson.

Ser du EM som ett led i förberedelserna inför OS i Tokyo nästa sommar?

– Nej. När man åker till EM vill alla göra bra ifrån sig. Jag tror inte att många tar EM som en förberedelse för det som händer nästa år. De som är i EM vill göra bra ifrån sig där. OS ligger för långt ifrån, det är mycket som kan hända under ett år.

Hur länge kan All In vara på topp?

– Det är väldigt individuellt. All In är 13 år, vissa hästar går till dem är 18. Andra kortare tid. Han är relativt sparsamt tävlad, så jag hoppas att han får en relativt lång karriär. Jag hoppas han kan vara med i OS. Men man vet aldrig med hästar, man kan inte ta något för givet. Det handlar om att matcha honom så bra som möjligt, ge honom pauserna han behöver och inte hoppa något i onödan. Det är en bra häst som man önskar en lång karriär.

Kan guld i EM räcka till ett nytt Jerringpris?

– Hehe. Nej, det tror jag inte. Det har jag inte ens funderat på.