MFF fick en tung start på Europa League-säsongen när man föll borta mot Genk med 2-0 för två veckor sedan.

På torsdagen såg det ljusare ut, när Malmö tog emot turkiska Besiktas. Redan efter 23 minuter såg MFF ut att få chansen att ta ledningen på straff efter en handssituation – men domaren friade.

I den första halvleken var bland annat Lasse Nielsen och Sören Rieks nära att ge hemmalaget ledningen, men målet kom i stället i början av den andra.

Malmös miljoner efter segern

Andreas Vindheim slog ett inlägg som via en Besiktas-försvarare letade sig in mot målet. Målvakten Loris Karius såg ut att ha kontroll på bollen – men tappade in den i mål.

Kort därefter kunde Markus Rosenberg utöka till 2-0 på straff.

Segern innebär att MFF står på tre poäng i gruppen i Europa League – precis som alla andra lag. Alla lag står även på noll i målskillnad.

Trepoängaren mot Besiktas ger även Malmö en bonus på runt 5,6 miljoner kronor.

– Sett till hela matchen tycker jag att Malmö vinner helt välförtjänt, de har varit strået vassare än Besiktas. De förtjänar de här poängen, säger experten Kim Källström i Kanal 9.

Besiktas-tränaren Senol Günes höll med Källström.

– Malmö var det bästa laget. De förtjänade att vinna. Jag kan bara gratulera dem till en bra match. Detta var helt annorlunda än vi hade tänkt oss. Vi var okoncentrerade genom hela matchen och fick inte vårt spel att fungera alls, säger han på presskonferensen efter matchen.

